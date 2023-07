L’atteso evento Samsung Unpacked è alle porte e come spesso accade le indiscrezioni relative ai dispositivi che verranno presentati diventano sempre più fitte.

Durante il fine settimana sono emerse una serie di immagini dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip5 che mostrano cosa potrebbe fare l’ampio display esterno.

Le immagini pubblicate dal noto informatore Roland Quandt e già rimosse mostrano il prossimo smartphone pieghevole a conchiglia di Samsung da alcune angolazioni.

Le immagini mostrano soprattutto cosa sarebbe in grado di fare il display esterno di Samsung Galaxy Z Flip5. In particolare si vende una carta d’imbarco, un widget calendario a schermo intero, un’app meteo, la cronologia delle chiamate, un widget per ora e batteria con una foto personalizzata e anche la possibilità di rispondere a un messaggio utilizzando una tastiera completa.

I precedenti modelli Flip di Samsung sono stati criticati per i loro piccoli display esterni e altri smartphone concorrenti come OPPO Find N2 Flip manca del supporto per le app ed è limitato a un piccolo elenco di widget, nonostante offra un display esterno più grande.

Sulla base delle immagini trapelate, sembra che nemmeno Samsung Galaxy Z Flip5 supporterà le app sul display esterno, inoltre sembra che il dispositivo offrirà un design della cerniera senza fessure.

Samsung annuncerà ufficialmente Galaxy Z Flip5 e Fold5 il 26 luglio, ma sono attesi anche Galaxy Tab S9, Galaxy Watch6 e altri prodotti all’evento Unpacked.

