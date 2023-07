Una nuova funzionalità disponibile per alcuni beta tester dell’app WhatsApp per iOS ora è in sperimentazione anche per l’app Android.

Stiamo parlando delle icone del profilo migliorate all’interno delle chat di gruppo che rendono più facile riconoscere i membri del gruppo che non hanno un’immagine del profilo visibile.

In precedenza WhatsApp mostrava un’icona generica, ma grazie a questa novità queste miniature ora mostrano l’iniziale del nome del gruppo consentendo agli utenti di identificare più facilmente il contatto rappresentato dalla miniatura.

Se desiderate scoprire se questa novità è disponibile per il vostro account WhatsApp beta è necessario aprire una chat di gruppo e cercare un messaggio inviato da un membro del gruppo la cui immagine del profilo non è visibile.

Il miglioramento delle icone dei profili all’interno delle chat di gruppo è attualmente disponibile per alcuni tester che eseguono l’ultimo aggiornamento 2.23.15.9 di WhatsApp beta per Android e verrà distribuita a un numero maggiore di utenti nei prossimi giorni.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale di beta testing tramite Google Play Store seguendo questo link. In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

