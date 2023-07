Due smartwatch Mobvoi della linea TicWatch sono disponibili su Amazon a prezzo scontato grazie a un paio di coupon particolarmente generosi: parliamo di TicWatch Pro 3 GPS e di TicWatch Pro 3 Ultra GPS, acquistabili con coupon validi solo per qualche ora. Vediamo come approfittarne subito.

TicWatch Pro 3 e TicWatch Pro 3 Ultra GPS in offerta su Amazon

A fine maggio Mobvoi ha presentato TicWatch Pro 5, ma questo non significa che i predecessori siano da scartare: considerando il prezzo del nuovo modello, vale la pena dare uno sguardo a TicWatch Pro 3 GPS e TicWatch Pro 3 Ultra, a disposizione in offerta su Amazon.

Il primo offre il chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, affiancato da 1 GB di RAM e da 8 GB di memoria interna, e il Dual Display 2.0, con Smart Mode ed Essential Mode. Combinate con la generosa batteria da 577 mAh, queste modalità possono garantire un utilizzo di 72 ore (Smart Mode) o addirittura fino a 45 giorni (Essential Mode). Lo schermo è un AMOLED da 1,4 pollici con regolazione automatica della luminosità e funzione Always On a basso consumo. Il sistema operativo è Wear OS ed è arricchito da alcune funzionalità pensate direttamente dal produttore per l’attività fisica e il benessere: troviamo TicHealth, TicMotion, TicExercise e TicSleep, TicOxygen (per la misurazione dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue), TicZen (per il monitoraggio dello stress), TicBreathe (per migliorare il livello della frequenza cardiaca e lo stress attraverso metodi di respirazione), TicHearing (per la misurazione dei rumori) e TicPulse (per il monitoraggio del battito cardiaco). TicWatch Pro 3 può riconoscere automaticamente l’allenamento tra più di 10 diverse tipologie (tra cui nuoto, corsa, ciclismo e arrampicata), e grazie al GPS può tracciare l’attività. Non mancano la certificazione IP68 contro acqua e polvere e la connettività Bluetooth 4.2 per il collegamento allo smartphone.

TicWatch Pro 3 Ultra condivide praticamente tutte le caratteristiche del fratello minore, e si differenzia soprattutto per i materiali: supporta lo standard US Military 810G (MIL-STD-810G) ed offre la resistenza a temperature estreme, umidità, radiazioni solari, urti e bassa pressione. In più dispone di una cassa in acciaio inossidabile e nylon ad alta resistenza con fibra di vetro, un cinturino Fluoro Rubber (sempre da 22 mm) e della connettività Bluetooth 5.0.

TicWatch Pro 3 GPS e TicWatch Pro 3 Ultra sono stati lanciati al prezzo consigliato di 299,99 euro a distanza di un annetto l’uno dall’altro. Il primo è disponibile in offerta su Amazon a 129,54 euro grazie a un coupon da ben 150 euro (venduto e spedito da Amazon), il secondo a 180,49 euro grazie a un coupon da 85 euro (venduto e spedito da Amazon). Il modello Ultra è in offerta anche in versione LTE, sempre con coupon (da 84 euro in questo caso): il prezzo finale è di 212,24 euro. Tutte e tre le proposte sono valide solo per oggi, 14 luglio 2023, salvo proroghe. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui sotto. In fondo potete consultare la nostra recensione del modello Ultra, in caso di indecisioni.

Acquista TicWatch Pro 3 GPS in offerta su Amazon

Acquista TicWatch Pro 3 Ultra GPS in offerta su Amazon

Acquista TicWatch Pro 3 Ultra 4G in offerta su Amazon

