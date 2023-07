Sono da poco disponibili nuovi aggiornamenti per due smartphone di fascia media di OnePlus e Samsung. OnePlus Nord CE 5G ottiene importanti correzioni di bug con l’update OxygenOS 13, mentre Samsung Galaxy A52s ottiene la patch di sicurezza di luglio 2023 in Europa. Ecco i dettagli degli update.

Il nuovo aggiornamento software per OnePlus Nord CE 5G introduce correzioni di bug e l’ultima patch di sicurezza Android.

Oltre a migliorare la sicurezza del dispositivo, l’aggiornamento OxygenOS 13 F.50 risolve un bug che causava rallentamenti della schermata Home dopo lo sblocco dello smartphone e il problema che causava l’arresto anomalo dell’app Foto. L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione agli utenti indiani via OTA e verrà distribuito più ampiamente nei prossimi giorni.

L’ultimo aggiornamento software per Samsung Galaxy A52s 5G viene fornito con la versione del firmware A528BXXS4EWG1. L’update è attualmente in fase di lancio in Polonia, ma dovrebbe essere rilasciato molto presto anche in altri paesi europei.

La patch di sicurezza di luglio 2023 corregge oltre 90 vulnerabilità di sicurezza rilevate nella versione precedente del software, ma non introduce nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni.

È possibile verificare la presenza del nuovo aggiornamento aprendo le impostazioni e toccando la voce Aggiornamento software. Se l’update è disponibile basta un tocco su Scarica e installa.

