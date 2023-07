Gmail e Google Calendar sono due dei più popolari prodotti tra quelli offerti dal colosso di Mountain View e ciò non soltanto per le tante funzionalità che possono vantare ma anche per il costante supporto del team di sviluppatori di Google, che si traduce in nuovi miglioramenti e ottimizzazioni implementati di continuo.

Trattandosi di strumenti pensati per chi ha bisogno di un supporto per la propria attività lavorativa e per organizzare la giornata, gli sviluppatori sono alla costante ricerca di nuove soluzioni che possano rendere agli utenti la vita sempre più facile e l’ultima novità è stata annunciata nelle scorse ore.

Gmail diventa ancora più smart

Così come viene spiegato in un post sul blog ufficiale, gli sviluppatori di Gmail stanno introducendo una funzione che aiuta gli utenti a trovare molto più rapidamente orari adatti per le riunioni (al momento solo per quelle singole, ossia 1:1) e ciò dovrebbe rivelarsi utile quando si pianificano gli impegni con clienti, partner o colleghi i cui calendari non sono visibili.

Durante la composizione di un’e-mail, gli utenti vedranno una nuova icona del calendario con tutte le relative azioni e grazie ad essa potranno trovare rapidamente gli orari in cui sono liberi (direttamente dal calendario nell’e-mail, senza uscire dal client di posta) e il destinatario del messaggio potrà rivedere gli orari proposti e selezionarne uno.

Un’altra opportunità offerta dall’icona del calendario è rappresentata dalla possibilità di creare un evento (si tratta di un modo rapido per pianificare una riunione e condividere le informazioni sull’evento nell’e-mail): sulla destra si visualizzeranno i destinatari e il titolo precompilati dall’e-mail e un riepilogo dell’evento verrà inserito automaticamente nel corpo del messaggio (in precedenza questa funzione era visibile nel menu a tre punti nella parte superiore della visualizzazione della conversazione).

La novità in questione, disponibile per tutti gli utenti Google Workspace e con account Google personale, è già in fase di rilascio ma potrebbero essere necessari fino a 15 giorni perché raggiunga tutti.