L’11 e 12 luglio, mentre Amazon celebra il suo annuale Prime Day con sconti pazzeschi su una moltitudine di prodotti, OPPO lancia una serie di offerte imperdibili sul proprio store ufficiale, mettendo in lizza smartphone, tablet e cuffie di alta qualità con sconti che arrivano fino al 60%. L’occasione è davvero ghiotta e permette di approfittare di offerte esclusive, disponibili solo per due giorni, su quei prodotti che avete desiderato a lungo e che finalmente potete acquistare con uno sconto imperdibile. Andiamo a vedere insieme tutte le migliori offerte degli OPPO Days.

OPPO lancia le offerte degli OPPO Days: ecco le migliori proposte

A partire dalla mezzanotte di oggi, 11 luglio, e fino alle 23:59 di domani, 12 luglio 2023, sono disponibili le offerte degli OPPO Days presso lo store ufficiale di OPPO. Solo per le giornate di oggi e domani, gli utenti interessati hanno accesso a una vasta selezione di prodotti a prezzi fortemente ribassati, con la possibilità di approfittare di fantastici sconti e bundle sull’acquisto dei propri prodotti desiderati.

Ricordiamo che su OPPO Store è possibile usufruire della consegna gratuita per ordini superiori a 99 euro, del pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal e ScalaPay, nonché dell’opzione di finanziamento Agos.

Smartphone

Se state pensando di cambiare smartphone, sappiate che durante gli OPPO Days dell’OPPO Store ci sono numerose promozioni che vale la pena considerare. Le offerte non si limitano solo ai prodotti top di gamma, ma includono anche smartphone di fascia più bassa che permettono a tutti di aggiornare il proprio ecosistema di dispositivi tecnologici. Si tratta di un’opportunità ideale per scoprire le ultime novità di OPPO e approfittare di sconti interessanti su una vasta gamma di modelli.

Che voi siate alla ricerca di prestazioni elevate, una fotocamera di qualità o un ottimo rapporto qualità -prezzo, ci sono opzioni disponibili per soddisfare le vostre esigenze. Per due giorni avete l’opportunità di sfruttare queste offerte per avere un dispositivo all’avanguardia e godervi un’esperienza mobile completa. Ecco alcune delle migliori offerte attualmente disponibili:

Tablet, cuffie e smartwatch

Durante gli OPPO Days non solo gli smartphone, ma anche i tablet, le cuffie e gli smartwatch sono oggetto di sconti interessanti. Il produttore ha deciso di offrire promozioni vantaggiose su diverse fasce di prezzo, consentendo a tutti gli interessati di ampliare il proprio ecosistema di prodotti del brand. Che voi stiate cercando un tablet per il lavoro o l’intrattenimento, o delle cuffie per godervi la vostra musica preferita in modo immersivo, troverete sicuramente delle ottime opzioni tra le offerte disponibili.

Questa due giorni di offerte è un’opportunità ideale per completare la vostra esperienza OPPO e trarre il massimo vantaggio dalla qualità e innovazione che caratterizzano i loro prodotti. Archiviato quindi il discorso sugli smartphone, vediamo alcuni dei prodotti in offerta nelle altre categorie:

Queste sono solo alcune delle offerte disponibili durante gli OPPO Days, periodo promozionale che scade alle 23:59 di domani, 12 luglio 2023. Se volete consultare tutte le offerte disponibili, potete fare riferimento alla pagina ufficiale dello store OPPO, che potete raggiungere cliccando il link presente qui sotto.

