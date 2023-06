Xiaomi ha presentato i tablet Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro in Cina ad aprile e subito dopo il lancio le indiscrezioni affermarono che Xiaomi Pad 6 sarebbe stato rilasciato in più mercati, mentre Xiaomi Pad 6 Pro sarebbe rimasto un’esclusiva per il mercato casalingo.

All’inizio di questo mese Xiaomi Pad 6 è stato rilasciato in India con un interessante prezzo di partenza e ora sembra che l’azienda stia preparando il lancio in Europa di questo modello.

Secondo quanto riportato dal noto informatore Ishan Agarwal, Xiaomi Pad 6 approderebbe nel Vecchio Continente nelle configurazioni con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione nelle opzioni di colore grigio e blu. In India Xiaomi Pad 6 è attualmente disponibile nelle stesse varianti di memoria e nelle stesse opzioni di colore.

Stando a quanto riferito le due varianti per l’Europa costerebbero rispettivamente di 399 e 499 euro e nel Regno Unito la variante base costerebbe 369 sterline.

Ricordiamo che Xiaomi Pad 6 è dotato di un pannello LCD IPS da 11 pollici con risoluzione 2.880×1.800 pixel e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Il tablet offre una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel ed è trainato dal chipset Snapdragon 870.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 8.840 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W, viene fornito con Android 13 e MIUI per Pad e offre connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una porta USB Type-C con supporto USB 3.2.

Con l’occasione ricordiamo che Amazon Prime Day è vicino e potete trovate tutte le migliori offerte per categoria qui.

Leggi anche: I migliori tablet Android, ecco la classifica di Giugno 2023