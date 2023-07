Grazie ad Uptodown, un app store Android di terze parti, possiamo farci un’idea di quelle che sono alcune preferenze degli utenti del sistema operativo mobile di Google.

Lo staff di Uptodown, infatti, ha analizzato le statistiche sul traffico create dai 132 milioni di utenti mensili unici vantati dalla piattaforma e da oltre 4,5 milioni di file pubblicati (nel periodo che va dall’1 gennaio al 23 giugno 2023), riuscendo così a trarre alcune conclusioni.

Ecco le preferenze degli utenti Android

Innanzitutto – ma questa non è certo una sorpresa – Google Chrome è il browser preferito dagli utenti Android: utilizzato dall’85,5% di coloro che usano i dispositivi basati sull’OS del colosso di Mountain View (sui quali peraltro è pre-installato), rappresenta anche la prima soluzione a cui si rivolgono gli utenti quando devono navigare sul Web.

Gli altri browser hanno davvero poco spazio di manovra: Samsung Internet Browser è usato dal 3,7% degli utenti Android, Opera arriva all’1,74% di market share mentre UC Browser e Mozilla Firefox non arrivano nemmeno all’1% (rispettivamente 0,70% e 0,65%).

Passando alle versioni di Android, per il secondo anno consecutivo è Android 11 quella più usata (20,89% di market share), seguita da Android 13 (17,23%), Android 12 (12,95%), Android 10 (12,34%) e Android 9 (8,14%).

Sebbene il problema della frammentazione del sistema operativo mobile di Google continui a persistere, c’è da riconoscere all’ultima versione il merito di essere riuscita a guadagnare rapidamente un’ampia base di utenza, ciò probabilmente grazie al miglioramento delle prestazioni e del livello di sicurezza.

Infine, per quanto riguarda i produttori più popolari, la classifica vede al primo posto Samsung (con il 31,51% di market share), seguita a distanza da Xiaomi (con il 18,73%), da Huawei (con il 10,04%), da OPPO (con il 5,92%) e da Vivo (con il 5,41%).

In sostanza, senza le restrizioni legate al ban commerciale inflitto dal governo statunitense nel 2019, Huawei avrebbe avuto tutte le carte in regola per divenire la prima produttrice di device basati sull’OS di Google.

