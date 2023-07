Ancora qualche giorno e sarà il momento dell’Amazon Prime Day 2023, l’evento ideato da Amazon per premiare gli iscritti al servizio Amazon Prime. Quest’anno ricorre la nona edizione, come vi abbiamo ricordato nel nostro articolo dedicato alla storia dell’evento, e come sempre saranno migliaia i prodotti in offerta.

Le tipologie di offerte

Va innanzitutto ricordato che le offerte valide nel periodo del Prime Day, che anche quest’anno durerà 48 ore, sono riservate esclusivamente agli iscritti al servizio Amazon Prime. Se non siete abbonati non potrete quindi accedere ai prezzi scontati, ma potrete procedere all’acquisto solo al loro prezzo “normale”.

È quindi necessario iscriversi ad Amazon Prime, che tra le altre cose offre spedizioni in un giorno su milioni di prodotti, ma che include anche la visione dei contenuti di Amazon Prime Video, l’ascolto di più di 2 milioni di brani su Amazon Music, la lettura dei libri di Prime Reading e molto altro ancora. Se non siete già iscritti potete farlo anche ora utilizzando il link sottostante, così da iniziare ad approfittare delle offerte già attive.

Anche quest’anno, come succede ogni anno, ci saranno decine di migliaia di offerte, suddivise sostanzialmente in due tipologie. Ci sono le Offerte del Giorno, che solitamente durano per 24 ore anche se, a seconda del produttore, potrebbero durare 36 o 48 ore (quindi anche per l’intera durata dell’Amazon Prime Day).

Sono le offerte più “facili” da accaparrarsi, visto che potete pensarci con calma e acquistarle per un lasso di tempo abbastanza lungo (esaurimento scorte permettendo). Sta ai produttori decidere se le proprie offerte saranno valide per tutto il giorno, magari perché possiedono ottime scorte e vogliono garantire a chiunque la possibilità di approfittare dell’occasione.

Il secondo tipo di offerte è rappresentato dalle Offerte Lampo, le più ghiotte perché solitamente offrono sconti migliori rispetto alle offerte “lunghe”. Anche in questo caso è il produttore a decidere come articolare la promozione, ma tutte le Offerte Lampo hanno in comune una durata limitata nel tempo, solitamente poche ore.

Se nel corso dell’anno le offerte lampo possono durare 24 o 48 ore, nel corso del Prime Day tale limite può scendere drasticamente, anche fino a 15 minuti. Limitata è anche la permanenza del prodotto selezionato nel vostro carrello: una volta scelto un prodotto in Offerta Lampo avrete solamente 15 minuti per confermare l’acquisto.

Scaduto il termine il prodotto rimarrà nel carrello ma perderete il prezzo speciale e potrete acquistarlo al prezzo normale. Non potrete dunque inserire offerte lampo per tutto il giorno e completare l’acquisto solo alla sera, in modo da lasciare anche agli altri la possibilità di risparmiare.

Questo ci porta alla seconda limitazione delle Offerte Lampo, per le quali sono solitamente disponibili solamente un numero limitato di pezzi. In ogni caso nell’inserzione sarà sempre visibile una barra di stato che mostra la percentuale di offerte già richieste, oltre a un timer che mostra la scadenza definitiva della promozione.

Proprio in virtù della formula che permette di lasciare un prodotto nel carrello per soli 15 minuti, esistono le Liste di Attesa, alle quali “iscriversi” nella speranza che qualcuno ci ripensi o non completi in tempo l’ordine. Si tratta di una lista con posti limitati, che può essere disattivata quando tale lista e piena, e riattivata nel caso in cui si liberino dei posti.

Se una di queste due eventualità si verificasse gli utenti in lista di attesa saranno avvisati tramite notifica e avranno a loro volta pochi minuti per completare l’acquisto al prezzo promozionale. Quando gli ordini relativi a tutti i pezzi a disposizione per una determinata offerta saranno validati, cesseranno di esistere anche le liste di attesa e non sarà più possibile acquistare il prodotto al prezzo speciale. In ogni caso le liste di attesa scadono alle 23:59 del giorno in cui è stata resa disponibile l’offerta.

Ricordate inoltre che non sono concessi ripensamenti: se inserite un prodotto in Offerta Lampo nel carrello, completate l’ordine e ci ripensate, cancellando l’ordine prima della sua evasione, non potrete più usufruire della promozione, anche se fosse ancora in corso. Viste le limitazioni è possibile che al momento della conferma d’ordine relativa a un prodotto in offerta lampo, venga visualizzato il messaggio “Verifica disponibilità in corso“, cosa che si presenta solitamente per i prodotti più richiesti.

In questo caso è necessario attendere, senza ricaricare la pagina, in modo che il sistema verifichi l’effettiva disponibilità del prodotto, dando la priorità a chi ha completato prima l’ordine.

Come non perdersi le migliori offerte

Come vedete non è semplicissimo seguire le tantissime offerte dell’Amazon Prime Day ma, con il nostro aiuto, potrete quanto meno riuscire a trovare le migliori offerte in campo tecnologico. A vostra disposizione ci sono principalmente due strumenti: il nostro canale Telegram e le pagine suddivise per categorie.

Il canale Telegram, raggiungibile utilizzando il link che trovare qui sotto, vi permette di avere sempre sott’occhio le migliori offerte lampo, quelle con gli sconti più elevati o comunque che vi permettono di avere il miglior prezzo di acquisto. Le troverete indicate in maniera tempestiva per cui se non volete perderne nemmeno una vi consigliamo di attivare le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati.

Se invece volete pianificare con calma i vostri acquisti, scoprendo le migliori offerte del giorno dell’Amazon Prime Day, vi consigliamo di mettere tra i preferiti del vostro browser le pagine che più vi interessano, scegliendole tra quelle dell’elenco sottostante.

Ci troverete le migliori offerte, man mano che vengono rese disponibili, alcune anche con qualche giorno di anticipo rispetto al Prime Day. Avrete così il tempo di scoprire delle perle nascoste, e di conoscere immediatamente tutte le promozioni, ciascuna con il periodo di validità e il prezzo finale, per fare al meglio le vostre valutazioni.

Offerte per categoria