Il primo smartphone pieghevole del produttore cinese OnePlus dovrebbe ormai essere vicino al debutto, i rumor infatti ipotizzano una presentazione entro la fine del terzo trimestre 2023 (presumibilmente poco dopo i futuri pieghevoli di Samsung); del dispositivo in questione abbiamo recentemente visto quello che dovrebbe essere il design, grazie ad alcuni render trapelati, così come alcune delle presunte specifiche tecniche.

Oggi ci concentriamo su un aspetto dello smartphone che abbiamo finora dato un po’ per scontato, ma che scontato potrebbe non essere: il nome. Sono diversi mesi ormai che ci riferiamo al primo pieghevole dell’azienda con il nome di OnePlus V Fold, grazie ad alcune indiscrezioni in merito; sembra però che l’azienda possa avere piani diversi per il battesimo del dispositivo.

OnePlus V Fold potrebbe non essere il nome scelto dall’azienda per il primo smartphone pieghevole

Il nome OnePlus V Fold è quello che tutti noi associamo al futuro smartphone pieghevole del brand, anche perché in realtà è l’unico nome di cui si sia mai sentito parlare, almeno finora; il tweet che vedete qui sotto infatti suggerisce come l’azienda possa aver deciso di adottare un approccio differente per il nome del primo smartphone pieghevole del brand.

OnePlus is taking a different approach on the name for it’s very first foldable Smartphone! Let me introduce it to you: OnePlus Open 👐 pic.twitter.com/srXw35UC8j — Max Jambor (@MaxJmb) July 6, 2023

OnePlus Open, questo il nome (secondo Jambor) scelto da OnePlus per il proprio dispositivo, il marchio sarebbe stato depositato ad aprile di quest’anno, insieme ad una serie di alternative; non è chiaro quale sia il motivo che spinga l’autore a propendere per questo nome al posto degli altri depositati, ma è plausibile che abbia qualche fonte non condivisa a sostegno della propria ipotesi.

Se il nome si rivelasse corretto l’azienda avrebbe scelto qualcosa che prende le distanze dal principale futuro concorrente Samsung Galaxy Z Fold5 e che, allo stesso tempo, rende più che bene l’idea di uno smartphone pieghevole già solo dal nome, in fondo si tratta di un dispositivo che per essere utilizzato nella sua completezza va prima aperto.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul prossimo OnePlus Open (o OnePlus V Fold), fanno dunque fede le indiscrezioni trapelate in precedenza; di seguito riportiamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali del dispositivo, mentre seguendo questo link potete prendere visione della presunta scheda tecnica completa:

Display esterno: AMOLED da 6,3″ con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz

Display interno: AMOLED da 7,8″ con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

Memoria RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 48 MP Sensore ultra-grandangolare da 48 MP Sensore tele da 64 MP (potenzialità di zoom ottico non specificate)

Fotocamera anteriore: una per display Fotocamera interna da 20 MP Fotocamera esterna da 32 MP

Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

Batteria: 4800 mAh con supporto alla ricarica cablata a 67 W

Non ci resta che attendere poco più di un mese, oppure ulteriori fughe di notizie che probabilmente arriveranno a breve, per scoprire di più sul primo smartphone pieghevole di OnePlus.

