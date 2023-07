Manca un giorno alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di OnePlus, fissata per domani 5 luglio, l’azienda sembra intenzionata ad aumentare l’hype della community di appassionati rilasciano giornalmente nuove informazioni grazie ad alcune immagini pubblicitarie.

Qualche giorno fa abbiamo avuto diverse conferme riguardanti il prossimo OnePlus Nord 3, mentre ieri alcune informazioni sulla fotocamera di OnePlus Nord CE 3; oggi vediamo quali nuovi dettagli l’azienda ha deciso di condividere.

Nord CE 3 avrà un IR blaster, NFC e OxygenOS 13.1

Partiamo con il prossimo smartphone di fascia media dell’azienda, atteso per la giornata di domani, dopo le varie conferme condivise negli ultimi giorni OnePlus ha deciso di fornire qualche ulteriore informazione grazie all’immagine che potete vedere poco sotto.

Come potete notare, l’ormai imminente OnePlus Nord CE 3 arriverà sul mercato montando l’interfaccia proprietaria OxygenOS 13.1 (basata su Android 13), inoltre il dispositivo includerà un IR blaster (grazie al quale gli utenti potranno utilizzare lo smartphone come telecomando) e sarà dotato di connettività NFC per i pagamenti contactless.

Nessuna novità per tutte le altre specifiche tecniche (potete visionare qui la presunta scheda tecnica completa), stando a quanto precedentemente emerso lo smartphone dovrebbe presentarsi con un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+ e una luminosità di picco fino a 950 nit. Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP (già confermato dall’azienda), da una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel, mentre frontalmente dovrebbe trovare spazio un sensore da 16 MP.

Infine OnePlus Nord CE 3 dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 782G, coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR4x e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC da 80 W.

Conferme per la ricarica rapida di OnePlus Nord 3

Passiamo ora al fratello maggiore OnePlus Nord 3, anche l’immagine che potete vedere qui sotto è stata condivisa direttamente dall’azienda sul web e ci fornisce una conferma per quel che riguarda la velocità di ricarica del dispositivo in arrivo.

Come potete notare OnePlus conferma quanto già ipotizzato in precedenza, il prossimo OnePlus Nord 3 supporterà la tecnologia di ricarica rapida proprietaria SuperVOOC da 80 W.

Questa è l’unica nuova informazione condivisa sullo smartphone in questione, di cui però sappiamo già molto; di seguito riportiamo le caratteristiche principali dello smartphone, mentre per la presunta scheda tecnica completa vi rimandiamo a questa pagina:

Display: pannello AMOLED da 6,74 pollici, risoluzione 1,5 K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco 1450 nit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

Processore: MediaTek Dimensity 9000 con GPU Mali G710

Memoria e archiviazione: 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB e 16 GB + 256 GB, RAM LPDDR5X e archiviazione UFS 3.1

Software: Oxygen OS 13 Basato su Android 13

Fotocamera posteriore : sensore Sony IMX 890 da 50 MP con OIS, obiettivo ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP, obiettivo macro da 2 MP

Fotocamera frontale: fotocamera selfie da 16 MP

Batteria e ricarica: batteria da 5000 mAh con supporto allo standard di ricarica rapida SuperVOOC da 80 W

Non ci resta che attendere le poche ore che ci separano dalla presentazione ufficiale per conoscere le poche informazioni ancora non note dei prossimi smartphone OnePlus.

