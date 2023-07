Oggi diamo insieme uno sguardo alle ultime informazioni che circolano sul web riguardanti due dispositivi in arrivo nel prossimo futuro, HONOR X50 e OnePlus Nord CE 3.

HONOR X50 si mostra nei primi benchmark a pochi giorni dal lancio

La presentazione del prossimo smartphone di fascia media di HONOR è atteso per il 5 luglio, qualche tempo fa grazie alla comparsa nel database del TENAA abbiamo potuto sbirciare alcune delle specifiche tecniche del dispositivo in questione. Oggi invece vediamo quali risultati è stato in grado di ottenere lo smartphone su alcune piattaforme di benchmark, grazie a quanto condiviso sul social network cinese Weibo.

Come potete notare dalle immagini, HONOR X50 ha ottenuto un punteggio totale di 174760 per la CPU, mentre nella sezione GPU, memoria e test UX, il telefono ha ricevuto rispettivamente 138731, 144348 e 120879 punti; questo porta lo smartphone ad un punteggio totale di 578718 punti su AnTuTu.

HONOR X50 è passato anche da GeekBench dove, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, ha totalizzato 909 punti single-core e 2726 punti multi-core.

OnePlus conferma la fotocamera principale di OnePlus Nord CE 3

HONOR X50 non è l’unico smartphone atteso per il 5 luglio, anche OnePlus Nord 3 e Nord CE 3 infatti verranno svelati lo stesso giorno; del primo dei due abbiamo visto, giusto qualche giorno fa, una serie di immagini a conferma non solo del design, ma anche di alcune specifiche tecniche.

Oggi invece ci concentriamo su OnePlus Nord CE 3, l’azienda ha infatti condiviso l’immagine che potete vedere poco sotto, dandoci conferma del sensore fotografico adottato per la fotocamera principale dello smartphone.

Come potete notare dall’immagine dunque, il dispositivo sarà dotato di una fotocamera Sony IMX890 da 50 megapixel con supporto per la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), si tratta dello stesso sensore fotografico che verrà utilizzato per la variante più potente.

Secondo le precedenti indiscrezioni OnePlus Nord CE 3 dovrebbe presentare un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+ e una luminosità di picco fino a 950 nit, il comparto fotografico principale sarà composto (oltre dal sensore appena visto) da una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel, mentre frontalmente dovrebbe trovare spazio un sensore da 16 MP.

Lo smartphone dovrebbe essere mosso dal processore Snapdragon 782G, coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR4x; dovrebbe infine montare una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC da 80 W e arrivare sul mercato equipaggiato con OxygenOS 13.1 basata su Android 13.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno.

