Chi acquista uno dei dispositivi di Google lo fa spesso non solo per la dotazione hardware ma anche per il supporto software garantito dal colosso di Mountain View, che si sostanzia in applicazioni e funzionalità esclusive e in aggiornamenti costanti, volti ad offrire un’esperienza che possa essere sempre più ricca e personalizzabile.

Il continuo lavoro del team di sviluppatori di Google non riguarda solo le nuove funzionalità ma anche la parte grafica delle app e dei servizi dell’azienda e l’ultimo esempio in tal senso è rappresentato da Google Pixel Launcher.

Piccola novità grafica per Google Pixel Launcher

La novità a cui facciamo riferimento riguarda la scheda Google Discover, posizionata nella parte sinistra di Google Pixel Launcher, che aumenta il supporto al sistema dei colori dinamici.

Prima di quest’ultima modifica, infatti, soltanto la parte superiore e il logo di Google vedevano il tema del colore dinamico, che viene ora esteso allo sfondo del feed (invece del bianco o grigio, gli utenti ora vedranno qualcosa di più vibrante, in modo da allinearsi meglio con lo sfondo del device).

Tale nuova soluzione grafica non influisce sulla leggibilità delle immagini e dei titoli degli articoli o sul carosello superiore dei widget.

Stando a quanto si apprende, questa nuova modifica grafica della sezione Google Discover di Google Pixel Launcher è stata implementata con la versione 14.26 di app Google, disponibile al momento nel canale beta e non pare sia stata implementata per tutti gli utenti.

Al momento non vi sono informazioni su quando il colosso di Mountain View metterà tale riprogettazione a disposizione di tutti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di app Google potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: