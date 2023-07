L’estate 2023 è appena iniziata e ho. Mobile, il brand di VEI controllata al 100% da Vodafone Italia, ha deciso di rinfrescare la sua offerta per i clienti, aggiornando il suo portafoglio di buoni sconto nell’ambito dell’iniziativa a pagamento ho.+. Questa mossa rappresenta una chiara intenzione dell’operatore di mantenere alta la soddisfazione del cliente, soprattutto in un periodo come l’estate, durante il quale le esigenze di consumo tendono a diversificarsi e ad aumentare.

ho. Mobile rinnova l’offerta di codici sconto per il programma ho.+

Nell’ambito del programma ho.+, disponibile a partire da gennaio di quest’anno sia per i nuovi che per i già clienti ho. Mobile, l’operatore ha introdotto nuovi partner commerciali, tra cui Alandog, Europ Assistance e Good Morning Italia, sostituendo UnipolMove, NeN e Costa Crociere. Il costo del programma rimane invariato, fissato a 1,99 euro al mese.

In parallelo all’aggiornamento dei buoni sconto, ho. Mobile ha lanciato una nuova opzione denominata “ho. Turbo”. Questa opzione permette ai clienti di usufruire di una velocità massima in download di 60 Mbps, un raddoppio rispetto alla velocità standard di 30 Mbps offerta dalle tariffe ho. Mobile. L’opzione “ho. Turbo” può essere acquistata separatamente al costo di 1,49 euro al mese, rendendola accessibile anche a coloro che non sono iscritti al programma ho.+.

Per tutto il mese di luglio 2023, i clienti ho. Mobile iscritti al programma ho.+ possono beneficiare di una serie di sconti. Tra questi, spiccano:

un buono carburante Q8 del valore di 5 euro, uno sconto Dr. Max (farmacia online) del valore di 6 euro;

uno sconto Booking del 5%;

due mesi di abbonamento gratuito al servizio Briefing della testata giornalistica Good Morning Italia;

uno sconto Alandog del valore di 10 euro;

uno sconto Europ Assistance del 20% per l’acquisto di polizze viaggio.

Per ottenere i codici sconto, i clienti devono accedere all’app ufficiale dell’operatore. È importante ricordare che per ogni partner commerciale i clienti possono richiedere un solo codice sconto al mese, utilizzabile fino alla fine del mese in corso. Tuttavia, ogni mese successivo viene fornito un nuovo codice, a seconda della disponibilità dei partner specifici.

