L’ultimo aggiornamento dell’app Netflix per Android TV e Google TV aggiunge il supporto per la funzionalità Match Content Frame Rate che sincronizza la frequenza di aggiornamento del pannello della TV con quella del contenuto in riproduzione evitando così i fastidiosi cali di fluidità delle immagini.

Con l’ultima versione 10.0.4 dell’app Netflix i possessori di un televisore con Android TV 12 o un dispositivo Google Chromecast potranno ad esempio vedere le prime puntate della nuova stagione di The Witcher a 24 fotogrammi al secondo, proprio come sono state girate in digitale. Dopo l’aggiornamento l’app Netflix supporterà anche i 23.976p che pur essendo sempre meno diffusi nelle nuove produzioni sono comunque presenti nel catalogo del servizio di streaming.

Si tratta di una funzionalità particolarmente attesa dagli abbonati a Netflix che utilizzano il servizio su televisori con Android TV 12 e ci si augura che anche altre piattaforme di streaming decidano al più presto di fare altrettanto sfruttando le nuove librerie di Google. Recentemente la piattaforma concorrente Amazon Prime Video ha preso in giro Netflix per le restrizioni sulle password pubblicando un’immagine ironica su Twitter.

