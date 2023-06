Il Google Play Store è senza dubbio una delle colonne portanti di Android, in quanto è la piattaforma che consente agli utenti di scaricare le varie applicazioni di cui hanno bisogno per le attività di tutti i giorni e, proprio per tale motivo, non c’è da stupirsi se il team di sviluppatori del colosso di Mountain View gli dedichi molte attenzioni.

Ebbene, nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento con il quale viene implementata una novità grafica: ci riferiamo al colore blu, che diventa la tonalità di accento a prescindere dal sistema dei colori dinamici.

Come cambia il Google Play Store

Fino a questo momento il Google Play Store utilizzava il sistema dei colori dinamici nel campo di ricerca, nelle schede superiori e nella barra inferiore mentre vi erano altre parti (come gli elenchi, la ricerca e la pagina di aggiornamento “Gestisci app e dispositivo”) nelle quali il colosso di Mountain View ha continuato a usare il verde come colore di accento.

Ebbene, nelle scorse ore il Google Play Store ha smesso di usare il sistema dei colori dinamici sui feed principali e il verde ovunque, adottando il blu come colore di accento e ciò anche se il menu dell’account è ancora correttamente a tema.

Probabilmente questa modifica è stata implementata in preparazione dell’adozione completa del sistema dei Colori Dinamici in tutto il Google Play Store, con il blu utilizzato come colore temporaneo.

Ecco una serie di immagini che ci mostrano la nuova interfaccia del Google Play Store:

Al momento non vi sono informazioni su quando la novità sarà messa effettivamente a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scaricare le ultime versioni del Google Play Store potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

