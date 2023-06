Harry Potter: Scopri la Magia è un nuovo gioco di ruolo basato sulle carte collezionabili in cui potrete iscrivervi a Hogwarts ed esplorare il mondo magico di Harry Potter.

Una nuova storia inizia con l’arrivo a Hogwarts dieci anni dopo la sconfitta di Voldemort insieme a una nuova generazione di streghe e maghi.

Harry Potter: Scopri la Magia combina elementi di narrativa, avventura e GDR

Il gioco offre la possibilità di collezionare e far salire di livello oltre 70 carte da utilizzare durante le battaglie nei duelli PvP e nelle sfide PvE.

La parte strategica consiste nell’imparare a padroneggiare gli incantesimi e creare combinazioni efficaci per avere la meglio in battaglia.

Il gameplay permette di personalizzare la propria strega o mago acquistando bacchette, scope e tenute, inoltre è possibile connettersi con gli amici online in tempo reale per duellare e scoprire Hogwarts in loro compagnia.

Harry Potter: Scopri la Magia è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

