Dall’Asia arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone dedicato agli appassionati di gaming: stiamo parlando di Nubia Neo 5G.

A rendere particolare questo nuovo device è la scelta del produttore relativa al processore, in quanto Nubia non ha voluto puntare su Qualcomm o MediaTek (ossia le CPU più comuni per questo genere di device) ma su Unisoc.

Le principali caratteristiche di Nubia Neo 5G

Dotato di un display IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e notch a goccia, il nuovo smartphone di Nubia è animato da un processore Unisoc T820, realizzato con tecnologia a 6 nm.

Per quanto riguarda il comparto memorie, Nubia Neo 5G può contare su 8 GB di RAM con tecnologia LPDDR4x e su 8 GB di RAM virtuale mentre la memoria di archiviazione è pari a 256 GB (con tecnologia UFS 2.2), con la possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD.

Passando al settore imaging, sulla parte posteriore il nuovo smartphone di Nubia presenta una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 2 megapixel e frontalmente può contare su una fotocamera da 8 megapixel per i selfie e le videochiamate.

Tra le altre caratteristiche di Nubia Neo 5G troviamo il supporto Dual SIM, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato nella parte laterale, le connettività 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e NFC, una porta USB Type-C, un sistema di dissipazione del calore a più livelli, dimensioni pari a 163,7 x 75 x 7,98 mm e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W).

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriverà sul mercato con a bordo Android 13.

Nubia Neo 5G è disponibile in Thailandia nelle colorazioni Phantom Black e War-Damaged Yellow ad un prezzo pari, al cambio, a circa 180 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se sarà commercializzato anche in Europa.

