Il team di sviluppo di WhatsApp continua a impegnarsi costantemente nel miglioramento dell’interfaccia grafica dell’app: dopo l’introduzione della nuova interfaccia su Android simile a quella per iOS, gli sviluppatori stanno ora lavorando per uniformare il design dell’app al nuovo Material Design 3 di Google, offrendo agli utenti un’esperienza visiva moderna e coerente con gli standard più recenti. In questo articolo andiamo a vedere le novità dell’aggiornamento.

Le novità della versione 2.23.12.3 di WhatsApp Beta per Android

L’ultima versione beta 2.23.12.3 di WhatsApp, distribuita attraverso il Google Play Beta Program, svela che gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando per adottare i principi del Material Design 3. Questa novità rappresenta un significativo passo in avanti verso un’esperienza utente migliore, poiché decreta finalmente l’addio, seppur graduale, dell’ormai obsoleta interfaccia che ha fatto il suo corso.

L’aggiornamento si concentra principalmente sugli interruttori dell’app, quegli elementi che permettono agli utenti di attivare o disattivare le varie opzioni disponibili con un semplice tocco. Come mostrato nello screenshot presente qui sotto, la nuova interfaccia utente di WhatsApp offre un design moderno, con interruttori ben integrati nell’interfaccia nella sua totalità.

Questo nuovo approccio verso l’adozione del Material Design 3 da parte di WhatsApp dimostra una forte attenzione alla qualità dell’esperienza utente: l’uso dei principi del nuovo linguaggio di design del colosso di Mountain View, che mirano a creare interfacce semplici, intuitive e visivamente gradevoli, evidenzia la volontà del team di sviluppo dell’app di messaggistica istantanea di offrire un servizio che soddisfi non solo le necessità di comunicazione degli utenti grazie a funzioni avanzate, ma lo faccia con un aspetto gradevole alla vista.

Attualmente la riprogettazione degli interruttori è in fase di sviluppo e verrà rilasciata ai beta tester in un futuro aggiornamento. Continueremo a monitorare gli sviluppi e a condividere gli aggiornamenti man mano che diventano disponibili. Ciò che WhatsApp ha in serbo per i suoi utenti va ben oltre questa novità e, come abbiamo avuto modo di vedere nei giorni e scorsi, il futuro dell’app appare ricco di potenziali miglioramenti sia grafici sia funzionali.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.12.3 beta la trovate qui.

