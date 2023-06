Dopo aver visto, in occasione dell’annuale conferenza Google I/O, il colosso di Mountain View stuzzicare per l’ennesima volta Apple per la questione inerente al mancato supporto al protocollo RCS, torniamo sull’argomento.

Nell’ultima versione beta di Google Messaggi l’azienda ha introdotto un segno distintivo per le conversazioni che utilizzano il protocollo sopra citato, vediamo insieme i dettagli.

Google implementa un nuovo badge in messaggi per le conversazioni RCS

RCS è un protocollo di messaggistica aperto creato da Google per sostituire gli SMS, che punta a fornire un elevato livello di sicurezza senza le costrizioni degli attuali sistemi di messaggistica.

Ora l’azienda sembra aver deciso di etichettare in modo più esplicito “RCS” nell’applicazione Google Messaggi, utilizzando un apposito badge; nella schermata home dell’applicazione, a destra dell’immagine del profilo dell’interlocutore, appare ora l’icona di un messaggio in tutte le conversazioni RCS.

Come potete notare, si tratta di versione semplificata del logo dell’app con il tema Dynamic Color applicato, mentre non è presente nulla per contrassegnare le conversazioni SMS o MMS.

Prima di questa implementazione era necessario aprire una conversazione e cercare la dicitura “Messaggio RCS” o solo “Messaggio di testo” per poter distinguere le conversazioni.

Sembra che il nuovo badge sia ancora in fase di test e al momento risulta presente nell’ultima versione beta di Google Messages (20230615_02_RC00), non ci sono indicazioni ufficiali circa le tempistiche di distribuzione della nuova funzione nella versione stabile.

