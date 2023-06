Diverse indiscrezioni hanno suggerito che Qualcomm sta lavorando a una versione migliorata del SoC Snapdragon 8 Gen 2 adottato da quasi tutti i principali marchi di smartphone cinesi per i loro dispositivi di punta.

La serie Samsung Galaxy S23 è stata lanciata con il chip personalizzato Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che raggiunge i 3,36 GHz di frequenza di clock rispetto ai 3,2 GHz della versione standard.

Le voci di corridoio si stanno riferendo alla versione overcloccata con il nome provvisorio Snapdragon 8 Plus Gen 2, tuttavia il noto leaker cinese Digital Chat Station ha affermato che non sarebbe il suo nome ufficiale.

L’informatore ritiene che Qualcomm potrebbe lanciare questo chipset con un nome diverso, senza specificare quale, e rivela che verrebbe prodotto con il processo produttivo a 4 nm di TSMC.

Il leaker ha aggiunto che il chip offrirebbe prestazioni di prim’ordine, ma che inizialmente non verrebbe adottato da molti smartphone in quanto molto costoso. Secondo l’informatore WHY LAB, il nuovo chip con frequenza di clock a 3,36 GHz verrebbe annunciato ufficialmente la prossima settimana.

Un recente rapporto ha rivelato che il nuovo chipset di Qualcomm potrebbe debuttare con Red Magic 8S Pro che dovrebbe essere lanciato all’inizio di luglio, ma anche iQOO 11S e OnePlus Ace 2 Pro in arrivo nelle prossime settimane potrebbero adottare il nuovo SoC.

