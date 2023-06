Non siamo ancora arrivati all’Amazon Prime Day 2023, la cui data è stata ufficializzata questa mattina, ma sul sito è disponibile un’offerta riguardante le Samsung Galaxy Buds2. Le cuffie true wireless sono in promozione a meno di metà prezzo: vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy Buds2 in offerta su Amazon in vari colori

Le Samsung Galaxy Buds2 non sono cuffie uscite esattamente di recente, ma il mercato delle true wireless non è “rapido” come quello degli smartphone. Si tratta di un modello ancora attuale, che ha dalla sua la cancellazione attiva del rumore (ANC), la presenza di tre microfoni (uno interno e due esterni), woofer da 11 mm e tweeter da 6,5 mm. Le batterie sono da 61 mAh e possono contare sulle ricariche della custodia, che integra ulteriori 472 mAh. L’autonomia dichiarata è di 5 ore con ANC attivato (7,5 se disattivato) e di 18 ore considerando la custodia (28 ore con ANC disattivato).

Oltre alla già citata cancellazione attiva del rumore, le cuffie in-ear di Samsung offrono una Ambient mode con minore latenza e tre livelli di regolazione, Easy Pairing anche con i PC del marchio, funzionalità di intelligenza artificiale per il miglioramento della qualità durante le chiamate e il filtro dei rumori esterni, e Auto Switch per il collegamento a più dispositivi e il passaggio rapido da uno all’altro.

Le Samsung Galaxy Buds2 sono state lanciate al prezzo consigliato di 149 euro, ma potete acquistarle in offerta su Amazon a meno di metà prezzo, a 69,99 euro. Lo sconto riguarda le colorazioni White, Graphite e Olive, con consegna che varia tra domani e sabato (con abbonamento Amazon Prime). Se siete interessati, vi lasciamo ai link per procedere, mentre a questo indirizzo potete iscrivervi al nostro canale Telegram per restare al passo con tutte le offerte del momento.

