In queste ore Instagram ha rilasciato una nuova funzione agli utenti residenti negli Stati Uniti: il download dei Reels. Il CEO Adam Mosseri ha annunciato la novità attraverso un post su Instagram, svelando le modalità e le limitazioni di questa funzione, che per ora è disponibile solo per i video pubblici e può essere disattivata dall’autore originale. Andiamo a scoprire insieme i dettagli di questa attesissima novità.

Gli utenti di Instagram possono ora scaricare nativamente i Reels

La novità sancisce un passo in avanti significativo per la piattaforma, permettendo agli utenti di scaricare nativamente i video Reels, senza dover passare attraverso applicazioni o siti web di terze parti, spesso affollati da pubblicità invadenti.

In un mondo social che ha visto il fenomeno TikTok dominare la scena dei video brevi, diventando virale fino ad essere proibito in alcuni paesi, altre piattaforme hanno cercato di imitarne il successo. Instagram non ha fatto eccezione, creando un formato simile e aggiungendo funzionalità simili a quelle della piattaforma cinese, come i filtri, l’uso del green screen e la musica.

Tuttavia, quello che rendeva TikTok unico e diverso dai competitor era la possibilità di scaricare nativamente qualsiasi video sul proprio dispositivo. Questi video, contrassegnati dal logo di TikTok e dal nome utente di chi ha pubblicato il contenuto, venivano poi spesso condivisi su Instagram; di conseguenza, la piattaforma di condivisione di foto e video ha dovuto modificare il suo algoritmo per limitare la visibilità dei video con il watermark di TikTok e incentivare i contenuti originali, creati appositamente per la piattaforma di proprietà di Meta.

Riconoscendo il valore aggiunto di questa funzionalità, Instagram ha deciso di offrire la possibilità di scaricare i Reels, tuttavia questa opzione sarà a discrezione dell’autore del video, che potrà disabilitare il download per proteggere i propri contenuti.

Il meccanismo per scaricare i Reels è semplice e intuitivo: gli utenti dovranno toccare l’icona di condivisione (rappresentata da un aeroplano di carta) e poi cliccare sul pulsante di download nella barra inferiore. Come mostrato nelle immagini condivise da Mosseri, i Reels scaricati porteranno il logo di Instagram e il nome dell’utente in sovrimpressione, sulla scia di quanto già avviene con TikTok.

Questo nuovo aggiornamento potrebbe rappresentare una mossa strategica da parte di Instagram volta a incrementare l’engagement degli utenti e la diffusione dei contenuti della piattaforma. Con la possibilità di scaricare i Reels, infatti, gli utenti potranno condividere i video preferiti con i propri contatti su altre app, amplificando la visibilità dei contenuti di Instagram.

Come anticipato in apertura, è importante ricordare che al momento questa nuova possibilità è disponibile solo per gli utenti residenti negli Stati Uniti. È del tutto lecito aspettarsi che questa funzione venga estesa a livello globale nel prossimo futuro. Non ci resta altro da fare che aspettare le prossime settimane, in attesa che anche gli utenti italiani possano scaricare i Reels preferiti direttamente sul proprio dispositivo.

