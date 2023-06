Apple non sarebbe la sola azienda statunitense ad avere deciso di diversificare il processo produttivo dei suoi device e mettere un po’ da parte gli stabilimenti cinesi: anche Google, infatti, avrebbe deciso di puntare sull’India per la realizzazione delle future generazioni di Google Pixel.

Negli ultimi tempi si sono succedute varie voci secondo cui il colosso di Mountain View avrebbe intavolato delle trattative con le autorità indiane e, stando a quanto viene riportato da Bloomberg, Google si sarebbe rivolta ad alcune aziende del calibro di Lava International, Dixon Technologies India e Bharat FIH (la divisione indiana di Foxconn Technology Group).

Cosa potrebbe cambiare per i Google Pixel del futuro

Queste aziende dovrebbero beneficiare di alcuni incentivi introdotti dal governo indiano con l’obiettivo di promuovere la produzione locale e Google potrebbe sfruttare tale opportunità per prendere le distanze dalla Cina e ridurre la dipendenza da un Paese che, ancora oggi, non è visto di buon occhio dalle autorità statunitensi.

Uno dei timori di Google, così come di Apple, è che eventuali problemi tra Stati Uniti e Cina possano causare notevoli ritardi nella produzione o dare luogo a limitazioni commerciali.

Pare che i contatti tra Google e le aziende indiane siano stati preceduti da un incontro ufficiale tra Sundar Pichai, CEO del colosso di Mountain View e Ashwini Vaishnaw, il Ministro indiano per l’Information Technology.

Nel caso in cui le trattative avviate dovessero andare a buon fine, Google andrebbe ad unirsi al gruppo di grandi brand della tecnologia che hanno già deciso di puntare sull’India come hub produttivo e tra i quali figurano colossi del calibro di Samsung, Apple e OPPO.

In attesa di informazioni ufficiali, resta da capire come le autorità cinesi prenderanno questa decisione di Google e quanti anni serviranno al colosso di Mountain View per fare esordire sul mercato un Google Pixel Made in India.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google di questo mese