Il settore degli smartwatch non è movimentato come quello degli smartphone e probabilmente ciò dipende in gran parte dal netto dominio di Apple Watch, che ha come effetto quello di spaventare le aziende che vogliono provare a lanciare qualche nuovo modello ma, ad ogni modo, di tanto in tanto ci sono delle novità anche per quanto riguarda i device basati su Wear OS e le ultime sono targate TAG Heuer.

Il popolare brand, infatti, ha lanciato due nuove edizioni per la serie Connected Calibre E4: stiamo parlando delle edizioni Bright Black e Golden Bright.

Ecco TAG Heuer Connected Calibre E4 Bright Black e Golden Bright

Ricordiamo che Calibre E4 è un modello molto costoso lanciato lo scorso anno con prezzi compresi tra 1.700 euro e 2.400 euro (a seconda delle dimensioni della cassa e del cinturino).

La nuova edizione Bright Black è realizzata in titanio e ha una cassa da 45 mm mentre l’edizione Golden Bright ha una cassa da 42 mm di acciaio in oro rosa.

Non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda le altre caratterische dei nuovi smartwatch di TAG Heuer, tra le quali spiccano un vetro realizzato in cristallo zaffiro a protezione di un display OLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 4100 Plus, una batteria da 430 mAh (che si ricarica in 90 minuti e garantisce un’autonomia di un intero giorno).

Tra le altre funzionalità dello smartwatch troviamo vari sensori (cardiofrequenzimetro, bussola, accelerometro e giroscopio), le applicazioni TAG Heuer Wellness, TAG Heuer Golf e TAG Heuer Sports, la possibilità di scegliere tra diverse watch face personalizzate che integrano i dati relativi alle attività fitness, un microfono e le connettività Bluetooth 5.0, WiFi e NFC.

Infine la nota dolente, i prezzi: TAG Hauer Connected Calibre E4 Bright Black e Golden Bright arrivano sul mercato in varie versioni a partire da 2.300 dollari (pari a circa 2.100 euro) e fino a 2.750 dollari (pari a circa 2.510 euro).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS di questo mese