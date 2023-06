Tra gli smartphone che dovrebbero essere lanciati nel corso delle prossime settimane troviamo anche Realme GT Neo 5 Pro, protagonista nelle scorse ore di nuove indiscrezioni relative a quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone di fascia medio-alta che in Cina dovrebbe essere venduto al prezzo di 2.499 yuan, pari al cambio a circa 320 euro.

Cosa sappiamo al momento di Realme GT Neo 5 Pro

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, il nuovo smartphone di Realme dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (il primo modello del produttore a vantare questa CPU) e dovrebbe poter contare su un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5 K (2.772 x 1.240 pixel), refresh rate a 144 Hz e PWM dimming a 2.160 Hz.

Passando al comparto memorie, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 16 GB di RAM e su 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 4.0).

Per quanto riguarda il settore imaging, frontalmente Realme GT Neo 5 Pro dovrebbe vantare una fotocamera da 16 megapixel mentre sul retro dovrebbe trovare posto un sensore primario Sony IMX890 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di Realme non dovrebbero mancare una batteria da 5.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 150 W) e l’interfaccia Realme UI 4.0 basata su Android 13. Lo smartphone potrebbe essere lanciato anche in una variante con ricarica rapida a 100 W.

Trattandosi di indiscrezioni, è necessario attendere una conferma da parte del produttore ma, nel caso in cui si dovessero rivelare fondate, ci troveremmo di fronte ad un modello con tutte le carte in regola per poter dire la sua sul mercato.

Resta da capire se (e quando) Realme GT Neo 5 Pro verrà lanciato in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

