Sono numerosi i servizi offerti da Google ai suoi utenti e, oltre a quelli principali e più popolari, vi sono anche quelli “secondari”, per i quali talvolta il colosso di Mountain View decide che è arrivato il momento di andare in pensione e questo è il caso di Grasshopper.

Nei mesi scorsi il team di Google ha reso noto di avere deciso di chiudere questo servizio, lanciato nel 2018 come una soluzione studiata per consentire agli utenti di avere la possibilità di imparare a programmare in JavaScript in modo divertente.

Google manda in pensione Grasshopper

Se inizialmente i messaggi relativi alla chiusura di Grasshopper sono stati definiti dal team di Google come una sorta di test, di recente il colosso di Mountain View ha finito per rendere ufficiale la decisione di abbandono dell’applicazione, che da ieri è definitivamente chiuso.

Così come anticipato da Google, il sito ufficiale di Grasshopper e i forum di supporto sono già offline mentre l’applicazione per i dispositivi Android è stata rimossa dal Google Play Store.

Chi desidera scaricarla e installarla sul proprio device può comunque fare affidamento su APK Mirror (potete trovare la pagina dedicata all’app seguendo questo link), ove la versione più recente è la v. 3.03.01, risalente al 14 marzo 2023.

Chi ha seguito da vicino questo progetto del colosso di Mountain View probabilmente non sarà sorpreso per il suo epilogo: l’interesse mostrato dal team di Google non ha mai raggiunto livelli molto elevati e di recente l’impegno per mantenere aggiornati i contenuti offerti è andato via via scemando.

Sicuramente il fallimento di Grasshopper non rappresenterà un grave danno per il colosso statunitense, che ha altri progetti ben più costosi per i quali rammaricarsi, come ad esempio Stadia, la piattaforma che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo del gaming online.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Android di questo mese