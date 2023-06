Google ha aggiunto nuove funzioni all’app Google Play Libri per Android in modo da rendere la gestione delle biblioteche veloce, semplice e flessibile, soprattutto per gli appassionati con biblioteche di grandi dimensioni.

Le nuove funzionalità dovrebbero aiutare gli utenti a gestire meglio i libri scaricati, organizzare gli scaffali e trovare rapidamente un libro specifico nella loro biblioteca.

Google Play libri introduce nuove funzionalità per la gestione della biblioteca

Nel dettaglio l’app Google Play Libri ora consente di gestire contemporaneamente più titoli nella biblioteca. Basta un tocco con pressione prolungata su un libro nella raccolta, selezionare altri libri, quindi provare azioni come aggiungere allo scaffale, rimuovere il download o contrassegnare il libro come completato.

Inoltre è possibile filtrare i libri per genere, autore, età consigliata e stato della raccolta di famiglia, se disponibile, organizzare la libreria in scaffali utilizzando i filtri e la selezione multipla, in più è possibile utilizzare l’indice alfabetico per trovare un titolo o un autore specifico.

Vale la pena tenere presente che per poter utilizzare queste novità è necessario aggiornare l’app Google Play Libri alla versione 2023.04.17.00 o successiva, operazione fattibile tramite Google Play Store, inoltre l’indice è disponibile solo se la biblioteca è composta da più di 25 libri, è in visualizzazione elenco ed è ordinata alfabeticamente per titolo o autore.

