Amazon propone saltuariamente dei buoni sconto per alcuni clienti selezionati, e in questi giorni potete approfittare di un coupon da 5 euro da utilizzare su una spesa di 15: vediamo come capire se siete tra i clienti fortunati o meno.

5 euro in regalo da Amazon, ma solo per alcuni clienti

Amazon propone uno sconto di 5 euro su un ordine idoneo di almeno 15 euro ad alcuni clienti selezionati. Il coupon è utilizzabile su prodotti venduti e spediti da Amazon stessa e su ordini effettuati entro il 25 giugno 2023, con un limite di 10.000 codici sconto. C’è anche qualche eccezione, come sempre: non è possibile sfruttarlo per l’acquisto di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo e offerte su prodotti ricondizionati.

Non c’è dunque alcun problema per l’utilizzo su smartphone, tablet Android, smartwatch e wearable in generale e tanti altri prodotti tech. Vista l’entità dello sconto, magari potreste sfruttarlo per l’acquisto di uno o più accessori per il vostro smartphone, come cover, caricabatterie e così via. Per scoprire se siete idonei a ricevere questi 5 euro di sconto in regalo da Amazon non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete tra i fortunati.

Scopri se sei eleggibile per l’offerta Amazon

