DOOGEE è uno dei brand più affermati per quanto riguarda l’industria dei rugged phone, con numerose novità lanciate ogni anno. Il brand però si sta ritagliando uno spazio anche nel mercato dei tablet, con alcune offerte decisamente interessanti attive anche su Amazon. Oggi vi segnaliamo tre prodotti, tutti nuovissimi e già protagonisti di promozioni particolarmente allettanti.

DOOGEE V20 Pro

Partiamo con DOOGEE V20 Pro (qui trovate la nostra recensione completa), un dispositivo pensato per portare la fotografia a un livello superiore anche tra i rugged. Il pezzo forte è la fotocamera termica, capace di riconoscere forme di calore anche a 1 chilometro di distanza, perfetta per foto di notte, con la nebbia, in mezzo a un bosco, ma anche per utilizzi più professionali, come ad esempio l’individuazione di perdite di calore o problemi di isolamento.

E anche la scheda tecnica non è davvero niente male, con un chipset MediaTek Dimensity 700 affiancato da 12 GB di RAM (che possono salire fino a 20 GB con la memoria virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile a sua colta con microSD fino a 2 TB. Lo schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ è sempre brillante e luminoso e grazie alla protezione offerta dal Gorilla Glass 5 è resistente anche alle cadute.

Da segnalare la connettività 5G, NFC per i pagamenti in mobilità, lettore di impronte digitali, fotocamera notturna e una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt per un’ottima autonomia.

DOOGEE V20 Pro è attualmente in offerta su Amazon a 549 euro invece di 609 euro utilizzando il coupon da 60 euro presente nella pagina.

DOOGEE S100 Pro

Restiamo nel segmento dei rugged phone per parlare di DOOGEE S100 Pro, dispositivo pensato per chi ama le attività all’aria aperta. Una batteria da 22.000 mAh garantisce un’autonomia senza precedenti e permette di utilizzare lo smartphone come se fosse un power bank, per ricaricare altri dispositivi, una soluzione ideale per chi ama le attività all’aria aperta.

E se vi piace il campeggio DOOGEE S100 Pro può contare su una luce da campeggio da ben 130 lumen, per illuminare il terreno attorno a voi senza dover accendere un fuoco. La scheda tecnica è di ottimo livello, con MediaTek Helio G99, fino a 20 GB di RAM utilizzando la memoria estesa e 256 GB di spazio di archiviazione, per memorizzare foto e video senza problemi,

Il comparto fotografico poi dispone di un sensore principale da 108 megapixel per immortalare ogni momento delle vostre avventure e per salvare video luminosi e ad alta definizione. Anche in questo caso lo schermo, che è dotato di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5, e insieme al doppio speaker Hi-Res permette di avere un’esperienza multimediale molto soddisfacente.

Al momento DOOGEE S100 Pro è in offerta su Amazon a 409,99 euro invece di 479,99 euro grazie al coupon presente nella pagina

DOOGEE T30 Pro

Anche nel segmento tablet DOOGEE non scherza e lo testimonia con T30 Pro, un modello con schermo da 11 pollici (e risoluzione 2,5K), ideale per fruire di contenuti multimediali ma anche per navigare il web in maniera molto comoda. Lo schermo è certificato dal TÜV SÜD in merito alle basse emissioni di luce blu, notoriamente dannosa per la salute degli occhi.

La dotazione è arricchita da un MediaTek Helio G99 con 8 GB di RAM (fino a 15 GB con la memoria estesa), 256 Gb di memoria interna e una batteria da 8.580 mAh che permette di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno, anche quelli più impegnativi, senza dover ricorrere ad alcuna ricarica intermedia.

E grazie alla tastiera/cover e alla stilo, DOOGEE T30 Pro si trasforma in un vero e proprio computer portatile, per migliorare la produttività in qualsiasi situazione. Attualmente potete preordinare il nuovo tablet DOOGEE su Doogeemall a 349,99 dollari, con le spedizioni che inizieranno tra qualche settimana.

Informazione Pubblicitaria