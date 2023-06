Nella giornata di ieri, giovedì 8 giugno 2023, si è celebrato il World Oceans Day 2023 e Amazfit ha pensato bene di onorare questa giornata annunciando Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue: una special edition dello smartwatch super-resistente del brand cinese che porta con sé anche una lodevole iniziativa ambientalista.

Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue: bello e amico degli oceani

Amazfit T-Rex 2 non è uno smartwatch nuovo: la seconda generazione del modello rugged del noto produttore era stata annunciata ufficialmente nel mese di maggio dello scorso anno e non aveva faticato a raccogliere consensi, anche per via di un rapporto qualità-prezzo piuttosto interessante.

Come si può evincere dalla sua robustezza e da caratteristiche tecniche come il ricevitore GPX con doppia banda, il supporto a cinque sistemi satellitari, l’autonomia sopra la media e le tante modalità sportive supportate, si tratta di un wearable con un target ben preciso: gli sportivi amanti delle attività all’aria aperta, che non disdegnino esporsi a condizioni ambientali impegnative.

Già nella versione standard, Amazfit T-Rex 2 presenta un design ispirato alla natura e la nuova edizione speciale Ocean Blue non è da meno, anzi: la nuova colorazione è perfettamente in linea col suo nome e potete ammirarla nelle immagini sottostanti. Annunciato in occasione del World Oceans Day 2023, lo smartwatch è stato scelto anche per portare avanti una bella iniziativa: Amazfit ha scelto di collaborare con Coral Guardian, donando 10 dollari (USD) ricavati da ogni acquisto di Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue (Special Edition) in favore dei progetti di restauro di questa ONG.

Prezzo e disponibilità

Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue (Special Edition) è disponibile all’acquisto sullo store online ufficiale del produttore al prezzo di listino di 229,90 euro. Badate bene che al momento il prodotto è in preordine e che le consegne prenderanno il via in data 21 giugno 2023. Ecco il link per farlo subito vostro:

Acquista Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue (Special Edition) a 229,90 euro

