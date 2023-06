Hublot lancia il suo terzo smartwatch di lusso della serie Big Bang E inaugurata nel 2020. Hublot Bing Bang E Gen 3 introduce un design rinnovato e più raffinato rispetto alle generazioni precedenti con le opzioni di colore “Black Magic” e “White Ceramic”.

La cassa da 44 mm del nuovo smartwatch di lusso è costruita utilizzando “ceramica microsabbiata e lucidata” che dona al dispositivo un aspetto robusto e che secondo l’azienda ha una straordinaria capacità di “resistere alla prova del tempo”. Hublot Bing Bang E Gen 3 utilizza un vetro zaffiro a protezione del display, tuttavia la resistenza all’acqua è fino a 3 ATM, decisamente meno rispetto a molti altri smartwatch moderni.

Il cinturino è realizzato in gomma e può essere sostituito facilmente grazie a un connettore proprietario dotato di pulsante di sgancio rapido. Questo smartwatch è anche il primo del marchio con Wear OS 3 preinstallato, quindi offre nuove funzionalità, una serie di nuovi quadranti e anche una nuova app per accoppiarlo allo smartphone, ma il dispositivo indossabile adotta ancora l’ormai obsoleto chipset Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm e non il nuovo W5+ Gen 1 che ha debuttato su TicWatch Pro 5.

Come i modelli precedenti, anche Hublot Big Bang E Gen 3 è uno smartwatch dal prezzo impegnativo ed entrambe le opzioni di colore costano 5.400 dollari oppure 5.600 euro. Gli ordini sono aperti ora sul sito web di Hublot e in un video il marchio mostra diversi colori disponibili per i cinturini che tuttavia non sono ancora in vendita, ma quando lo saranno avranno un prezzo tutt’altro che amichevole. Per ulteriori informazioni su questo smartwatch è possibile visitare il sito ufficiale.

