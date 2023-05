WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea, è il fulcro della comunicazione digitale per più di 2 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante gli aggiornamenti costanti e le nuove funzionalità, l’applicazione non è esente da problemi tecnici.

Recentemente è stato scoperto un bug relativo a un link specifico che sta causando notevoli inconvenienti agli utenti Android. Se state cercando una soluzione a questo annoso problema, questo articolo fa al caso vostro.

Nuovo bug su WhatsApp: un piccolo link, un grande problema

Il bug è stato scoperto per la prima volta dall’utente Twitter BruteBee, che ha notato un comportamento inusuale all’interno dell’app Android di WhatsApp.

Il problema sembra essere legato ad un link abbreviato, “wa.me/settings“, che dovrebbe portare gli utenti alla pagina delle impostazioni dell’app; tuttavia, per ragioni ancora sconosciute, l’invio di questo link provoca un crash dell’applicazione sui dispositivi Android. È interessante notare che, almeno per il momento, gli utenti iOS non sembrano essere influenzati da questo bug.

Secondo l’analisi di Brute Bee, il problema individuato sembra derivare da un’eccezione non gestita all’interno del codice dell’applicazione, nello specifico una IndexOutOfBoundsException. Questo tipo di errore si verifica quando si cerca di accedere a un elemento inesistente all’interno di un insieme di dati, e porta a un ciclo di crash quando un utente fa clic su una chat contenente il link in questione.

È interessante notare che questo bug colpisce sia gli utenti standard di WhatsApp che quelli che utilizzano l’applicazione WhatsApp Business, e sembra essere presente sui dispositivi con Android 12 e con Android 13.

Come risolvere temporaneamente il bug

La soluzione più semplice, almeno al momento, è evitare di aprire la chat che contiene l’URL incriminato. Tuttavia, se la chat in questione contiene informazioni rilevanti, esiste un metodo per aggirare il problema utilizzando il client WhatsApp Web. Ecco una serie di passaggi che gli utenti possono seguire:

Accedere a WhatsApp Web utilizzando un computer;

Eseguire il login scansionando il codice QR con il proprio account WhatsApp;

Individuare e aprire la chat che contiene l’URL in questione;

Eliminare il messaggio che contiene il link “wa.me/settings”.

Seguendo queste istruzioni, si dovrebbe riuscire a risolvere questo bug sul proprio dispositivo.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la soluzione descritta rappresenta solo una misura temporanea e non risolve il problema alla sua radice. È indispensabile che il team di sviluppo di WhatsApp si occupi del bug individuato e rilasci un aggiornamento correttivo per l’applicazione.

Fino ad ora non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte di Meta, l’azienda proprietaria di WhatsApp, riguardo a questo bug, tuttavia date le dimensioni della piattaforma e l’importanza che essa riveste nella vita quotidiana di miliardi di utenti, ci si aspetta che venga presto implementata una soluzione definitiva.

