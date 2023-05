La gamma di smartphone pieghevoli di Xiaomi dovrebbe accogliere un nuovo esponente entro la fine dell’estate.

Secondo precedenti indiscrezioni il vociferato Xiaomi Mix Fold 3 adotterebbe un chipset Snapdragon 8 Gen 2 e includerebbe una fotocamera periscopio, oltre a un corpo impermeabile.

Oggi il noto informatore Digital Chat Station ha condiviso su Weibo alcune specifiche trapelate relative a questo smartphone pieghevole Xiaomi. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Innanzitutto il leaker suggerisce che Xiaomi Mix Fold 3 adotterebbe una fotocamera sotto il display, una caratteristica assente nelle due precedenti generazioni del dispositivo.

Inoltre l’informatore rivela che il prossimo smartphone pieghevole di Xiaomi includerà un obiettivo periscopico 5x, il chipset Snapdragon 8 Gen 2 e la ricarica wireless da 50 W, avvalorando le indiscrezioni emerse in precedenza.

Altre caratteristiche attese includono un display esterno OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un display interno OLED da 8,02 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz (entrambi con un foro per la fotocamera).

Per quanto riguarda il settore imaging, il nuovo modello pieghevole di Xiaomi dovrebbe presentare una quadrupla fotocamera Leica con un sensore primario Sony IMX989 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX858 da 50 megapixel, un sensore periscopico Sony IMX858 da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel.

Xiaomi starebbe sviluppando un altro smartphone pieghevole

Il leaker aggiunge che la società avrebbe in cantiere anche uno smartphone pieghevole “Explorer Edition” che introdurrebbe nuove tecnologie in questo settore, ma per ora non ci sono dettagli concreti su questo presunto prototipo. Xiaomi dovrebbe lanciare Mix Fold 3 ad agosto.

