PosteMobile ha deciso di prorogare ancora una volta l’offerta solo dati PosteMobile 300% Digital, soluzione disponibile per tutti i nuovi clienti di questo operatore con o senza portabilità del numero.

Cambia la scadenza (dal 30 maggio si passa al 4 luglio 2023) ma non il canone che gli utenti dovranno pagare per usufruire di questa interessante offerta, ossia 8,99 euro al mese.

PosteMobile 300% Digital è stata prorogata

Chi sottoscrive questa offerta può fare affidamento su 300 Giga di traffico dati fino a velocità 4G+, oltre che su una tariffa a consumo per le chiamate (0,18 euro per ogni minuto di chiamata senza scatto alla risposta) e gli SMS (0,18 euro per ogni messaggio), con la possibilità, in caso di utilizzo di un quantitativo inferiore a 100 Giga durante il mese, di ottenere 20 credit bonus che potranno essere usati per effettuare chiamate o inviare SMS.

Ricordiamo che PosteMobile si appoggia alla rete di Vodafone (2G, 4G e 4G+) e i suoi clienti possono usufruire di una velocità massima di 300 Mbps in download e di 50 Mbps in upload.

L’attivazione di PosteMobile 300% Digital è possibile soltanto nel sito ufficiale dell’operatore e richiede una spesa iniziale di 20 euro (10 euro per l’acquisto della SIM e 10 euro per il pagamento del canone relativo al primo mese).

Ter quanto riguarda il roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, con PosteMobile 300% Digital gli utenti hanno la possibilità di usare fino a 8,19 Giga di traffico dati senza costi aggiuntivi. In caso di superamento di tale soglia, sarà comunque possibile continuare a navigare ma sarà necessario pagare 0,21 euro per ogni MB consumato (fino all’esaurimento del pacchetto di Giga incluso nell’offerta).

Infine, gli utenti che sottoscriveranno questa offerta potranno contare anche sui servizi Ti Cerco e Richiama Ora e sulla funzionalità Hotspot.

