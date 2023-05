Dopo aver raccolto uno straordinario successo di vendite su AliExpress e Doogeemall, il rugged phone DOOGEE V30T (qui la nostra recensione) e lo smartphone DOOGEE N50 sbarcano anche sugli scaffali di Amazon, accompagnati da offerte promozionali che li rendono decisamente appetibili.

DOOGEE V30T con Dimensity 1080

DOOGEE V30T è un rugged phone decisamente fuori dagli schemi, non tanto per il design, che è relativamente “tradizionale”, quanto per la sua scheda tecnica che ne fa uno dei modelli più performanti sul mercato. Diciamo relativamente perché la finitura della cover posteriore è in grado, da sola, di rendere lo smartphone molto più bello della maggior parte dei modelli in questo segmento del mercato, ma il meglio è nascosto all’interno.

Il MediaTek Dimensity 1080 è un chipset che non ha nulla da dimostrare, con prestazioni più che convincenti grazia anche ai 12 GB di RAM, che possono arrivare a 20 GB utilizzando la memoria virtuale, e i 256 GB di spazio di archiviazione, che possono essere ulteriormente espansi con microSD fino a 2 TB, per archiviare grandi quantità di video e immagini

Anche il comparto fotografico del nuovo DOOGEE non scherza, con un sensore principale da 108 megapixel affiancato da un ultra grandangolare da 16 megapixel e da un sensore da 20 megapixel per la fotografia notturna, capace di scattare foto anche al buio completo. E anche i selfie e le video chiamate sono di qualità, grazie a un sensore frontale da 32 megapixel decisamente valido.

L’autonomia, grazie alla batteria da 10.800 mAh non è un problema e la ricarica rapida a 66 watt cablata, a cui si affianca la ricarica wireless a 15 watt, permette di fare il pieno in maniera molto rapida. Non è da meno lo schermo, che utilizza un pannello FullHD+ da 6,58 pollici con frequenza di refresh adattiva a 120 Hz, con audio HiFi e doppio speaker per un’esperienza multimediale sicuramente coinvolgente.

Non vanno dimenticati il GPS a doppia banda, per una maggiore precisione del sistema di posizionamento, il supporto alla tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità, le certificazioni IP68/IP69/MIL-STD-810H, il WiFi 6 e il vetro in Gorilla Glass.

Potete acquistare DOOGEE V30T su Amazon al prezzo di 455,99 euro invece di 539,99 euro, applicando il coupon da 60 euro presente nella pagina e utilizzando il codice sconto DOOGEEV30T per ottenere un ulteriore 5% di sconto.

DOOGEE N50, economico ma efficace

DOOGEE N50 invece è uno smartphone “tradizionale” che punta molto sul prezzo, con una scheda tecnica che offre comunque buone caratteristiche. Si parte da uno schermo HD+ da 6,52 pollici, decisamente ampio per questa fascia di prezzo, ma anche sotto la scocca questo smartphone non scherza.

Abbiamo un chipset Unisoc T606 con CPU octa core in grado di offrire prestazioni più che accettabili, grazie anche agli 8 GB di RAM, che possono diventare 15 GB grazie alla memoria virtuale, e ai 128 GB di memoria interna che possono essere aumentati ulteriormente con microSD fino a 1 TB.

Il comparto fotografico non è niente male, con sensore principale da 50 megapixel, sensore da 2 megapixel per i ritratti e fotocamera frontale da 8 megapixel. Il sistema operativo è Android 13, un’ottima notizia per chi vuole avere la versione più recente del sistema operativo, così da non doversi preoccupare per la futura compatibilità delle app.

DOOGEE N50 è in super offerta su Amazon al prezzo di 112,49 euro invece di 149,99 euro applicando il coupon da 25 euro presente nella pagina e utilizzando il codice sconto DOOGEEN50 per un ulteriore 10%.

Informazione Pubblicitaria