Chi acquista uno smartphone della serie Google Pixel spesso e volentieri non lo fa soltanto per il design o le componenti hardware ma anche (e soprattutto) per il supporto software garantito dal colosso di Mountain View, che si sostanzia in aggiornamenti costanti, oltre che in applicazioni e funzionalità esclusive, come ad esempio Call Screen.

Ricordiamo che Call Screen è una funzione che permette agli utenti di far rispondere Google Assistant alle chiamate, in modo che possa fornire una trascrizione di ciò che il chiamante sta dicendo in tempo reale e consentire loro di decidere se sia il caso di rispondere, evitando lo spam e le chiamate indesiderate.

Ecco come migliora Call Screen sui Google Pixel

Per rendere l’esperienza di utilizzo ancora migliore, Google sta apportando una piccola modifica al menu delle impostazioni di Call Screen, consolidando le varie opzioni di screening in un modo più efficace.

L’app Google Telefono fornisce controlli granulari per Call Screen per diversi tipi di chiamate in arrivo, come spam, numeri probabilmente falsi, chiamanti per la prima volta e privati ​​o nascosti. E a seconda delle preferenze dell’utente, il sistema è in grado di rifiutare silenziosamente la chiamata, schermare automaticamente la chiamata e rifiutare quelle preregistrate oppure fare squillare il telefono.

Ebbene, Google ha riunito tutte queste funzionalità nel menu Protection Level con tre opzioni: Base (blocca soltanto le chiamate di spam note), Medio (il sistema filtrerà anche le chiamate sospette) e Massimo (il sistema controllerà tutti i numeri sconosciuti).

A seguire la vecchia interfaccia e quella nuova:

Al momento questo nuovo menu è disponibile soltanto per alcuni utenti (con la versione 106.0.534575879 di Google Telefono) e non vi sono informazioni su quando sarà implementato per tutti.

Al momento questo nuovo menu è disponibile soltanto per alcuni utenti (con la versione 106.0.534575879 di Google Telefono) e non vi sono informazioni su quando sarà implementato per tutti.