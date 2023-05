Finora l’interfaccia utente per tablet di Google Recorder non era altro che la modalità orizzontale disponibile per gli smartphone. In vista del lancio di Google Pixel Tablet e Pixel Fold, l’azienda di Mountain View sta distribuendo un aggiornamento dell’app che introduce un’interfaccia utente ottimizzata per schermi di grandi dimensioni.

Google Recorder ottiene l’interfaccia ottimizzata per display grandi

La schermata iniziale ora adotta un layout a due colonne per le registrazioni salvate, mentre il pulsante FAB scivola nell’angolo in basso a destra.

Durante la visualizzazione di una registrazione l’app mostrerà sia la forma d’onda che la trascrizione affiancata, evitando di dover scegliere l’una a discapito dell’altra.

Anche i controlli di riproduzione sono stati spostati nell’angolo in basso a destra e ora sono affiancati, anziché impilati, mentre in basso a sinistra è stato posizionato un grande pulsante per l’editing.

L’interfaccia di registrazione passa allo stesso layout a doppia colonna per la forma d’onda, la trascrizione e i pulsanti e anche la durata della registrazione è stata spostata in basso a sinistra.

La nuova interfaccia a due colonne dell’app Registratore è già disponibile tramite Google Play Store, quindi sarà utilizzabile su Pixel Tablet e Pixel Fold non appena diventeranno disponibili.

