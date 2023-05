Anche quella di oggi è una giornata ricca di aggiornamenti per i dispositivi Android: si parte da OnePlus Nord CE 2 5G e si arriva a diversi prodotti Samsung, ossia Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy A13 5G, Galaxy A21s, Galaxy M31 e Galaxy A03. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento OnePlus Nord CE 2 5G

Partiamo da OnePlus Nord CE 2 5G, che in queste ore sta ricevendo la OxygenOS 13 nella versione F.48 con alcune novità, tra cui le patch di sicurezza di maggio 2023. L’aggiornamento alla build IV2201_11.F.48 è partito dall’India e integra miglioramenti alla stabilità generale del sistema, perfezionamenti per l’effetto di visualizzazione in background dei Quick Settings e la soluzione a un problema con il controllo della luminosità dello schermo nei Quick Settings. L’update è in rollout via OTA a partire dall’India e raggiungerà presumibilmente tutti gli smartphone nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy A21s e Galaxy M31

A qualche giorno di distanza dall’aggiornamento per Galaxy Tab S7 FE in versione Wi-Fi, arrivano novità anche per Galaxy Tab S7 FE 5G. Il tablet Android accoglie il firmware T736BXXS3CWE1 in Europa con le patch di sicurezza di maggio 2023, che vanno a correggere diverse decine di vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità. Galaxy Tab S7 FE 5G ha già ricevuto da mesi l’update ad Android 13.

Aggiornamento in distribuzione anche per Samsung Galaxy A21s e Galaxy M31: i due smartphone Android iniziano a ricevere le patch di sicurezza di maggio 2023 con i firmware A217MUBUADWE2 e M315FXXS3CWD1. Il primo accoglie l’update a partire dall’Argentina, ma non avendo a disposizione il changelog dettagliato non possiamo anticiparvi se ci siano altre novità oltre alle correzioni di sicurezza. Il secondo riceve le ultime correzioni a partire dall’India.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A13 5G e Galaxy A03

Samsung Galaxy A13 5G accoglie le patch di sicurezza di aprile 2023 negli Stati Uniti, ma non sappiamo se nel nostro Paese sarà seguita la stessa politica (lo smartphone potrebbe passare direttamente a quelle di maggio, viste le tempistiche). Il firmware in distribuzione è il A136USQU4DWE1 (per i modelli brandizzati da alcuni operatori a stelle e strisce) o il A136U1UEU3DWD7 per i modelli no brand.

Si aggiorna anche Samsung Galaxy A03 con patch di sicurezza più recenti. Lo smartphone Android di fascia bassa accoglie la versione A035MUBS2CWE2, che integra le patch di aprile 2023. L’update è in rollout in alcuni mercati selezionati (tra cui Ecuador) e non sembra includere ulteriori novità di rilievo.

Come aggiornare OnePlus Nord CE 2 5G, Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy A21s, Galaxy M31, Galaxy A13 5G e Galaxy A03

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto il nostro Paese, ma fare un controllo non vi costa nulla. Per verificare l’arrivo di nuovi update per il vostro OnePlus Nord CE 2 5G potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre se possedete Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy A21s, Galaxy M31, Galaxy A13 5G o Galaxy A03 potete controllare andando in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

