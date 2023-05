Sebbene abbia ridotto il quantitativo di nuovi smartphone che lancia ogni anno, Sony continua a mantenere il suo interesse per il settore della telefonia, al quale nel tempo ha dato importanti contributi.

Non è possibile non pensare a questo brand, infatti, quando si parla ad esempio di fotografia mobile ed anche i suoi smartphone di fascia alta fino ad alcuni anni fa erano in grado di competere ad armi pari con quelli della concorrenza.

Inoltre, in tanti riconoscono a Sony il merito di essere riuscita ad accontentare tutti quegli utenti che, nel momento in cui gli smartphone sono divenuti sempre più grandi, si sono lamentati per le dimensioni via via più generose dei telefoni di fascia alta: il colosso nipponico, infatti, è stato particolarmente apprezzato per la sua serie Xperia Compact, ossia device con una dotazione tecnica di tutto rispetto e con un display al di sotto dei 6 pollici di diagonale, in assoluta controtendenza rispetto a quella che è la strada seguita da quasi tutti gli altri produttori.

Un nuovo Sony Xperia Compact all’orizzonte

Negli ultimi giorni sono tornate a farsi insistenti le indiscrezioni secondo cui Sony starebbe lavorando al lancio di un nuovo modello della serie Xperia Compact e in Giappone c’è chi è pronto a scommettere che si potrebbe trattare di uno smartphone pieghevole.

In particolare, il nuovo smartphone di Sony potrebbe essere un modello pieghevole a conchiglia (come quelli della serie Samsung Galaxy Z Flip, per intenderci), privo di un display secondario esterno.

In pratica, qualora tali indiscrezioni si dovessero rivelare fondate, il produttore nipponico potrebbe avere ancora una volta scelto di puntare sulla riduzione delle dimensioni, spingendosi fino al limite consentito.

Sarà interessante scoprire se tali voci, secondo cui lo smartphone in questione potrebbe chiamarsi Sony Xperia Fold, si riveleranno corrette. Nell’attesa, queste due immagini di un concept ci consentono di farci un’idea di come potrebbe essere il nuovo smartphone del colosso nipponico:

