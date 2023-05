OPPO celebra la sua partnership con AC Milan lanciando una nuova capsule collection in edizione limitata, questa volta dedicata a OPPO Find N2 Flip. Lo smartphone pieghevole a conchiglia è ora disponibile in una versione pensata per i fan dei rossoneri, acquistabile in esclusiva su OPPO Store. Scopriamola insieme.

OPPO X AC Milan: ecco la nuova edizione limitata per OPPO Find N2 Flip

OPPO ha creato una nuova capsule collection con AC Milan, una delle squadre più iconiche del mondo: si tratta di un’edizione limitata dedicata a OPPO Find N2 Flip, il pieghevole che ha debuttato lo scorso febbraio. I tifosi rossoneri possono non solo proteggere il loro smartphone, ma anche vestirlo con i colori della loro squadra del cuore grazie alla cover firmata AC Milan.

In vendita non c’è infatti una vera e propria versione milanista, ma un bundle con cover a tema e degli sfondi animati per personalizzare anche il display esterno interattivo. Questi ultimi possono essere liberamente scaricati dall’OPPO Store seguendo questo link: dopo aver eseguito il download dei temi (WeTheFire, WeTheDevil e #RedNBlack), per applicarli dovete andare in “Foto > Album > Download“, aprire uno dei temi, cliccare in basso a destra su Altro e selezionare “Imposta come sfondo > Aggiungi alla schermata di copertina“.

Questo il riepilogo della scheda tecnica di OPPO Find N2 Flip, che non subisce modifiche:

display principale AMOLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz

display esterno AMOLED 17:9 da 3,26 pollici

SoC MediaTek Dimensity 9000+ a 3 nm

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con MariSilicon X con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP e sensore ultra-grandangolare IMX355 da 8 MP

fotocamera anteriore (interna) con sensore Sony IMX709 da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 44 W

sistema operativo: ColorOS 13 con Android 13

dimensioni e peso: 166,2 x 75,2 x 7,45 mm (aperto), 85,5 x 75,2 x 16,02 mm (chiuso), 191 g

OPPO Find N2 Flip è disponibile all’acquisto in bundle con la cover AC Milan in esclusiva sull’OPPO Store al prezzo consigliato di 1199,99 euro. Chi possiede già lo smartphone e vuole dargli un tocco in più di rossonero può acquistare separatamente la cover Limited Edition al prezzo di 59,99 euro. Basta seguire uno dei link qui in basso:

Acquista OPPO Find N2 Flip + AC Milan Limited Edition Cover

Acquista cover protettiva AC Milan Limited Edition

