Torniamo a parlare di colori di Xiaomi 13 Ultra, il nuovo top di gamma del produttore cinese, per confermare quanto anticipato nel corso della giornata di ieri. È notizia di queste ore infatti che Xiaomi ha ampliato la gamma di colori disponibili per il suo ultimo smartphone di punta, originariamente presentato in Cina con le opzioni di colore nero, bianco e verde oliva, aggiungendo tre nuove varianti di colore: Cabernet Orange, Sky Blue e Ginkgo Yellow, quest’ultima in edizione limitata. Potete osservare nel dettaglio tutte le colorazioni nell’immagine in copertina, mentre più in basso vi riportiamo la sola colorazione in tonalità arancione.

Xiaomi 13 Ultra ottiene nuovi colori particolari

Queste nuove versioni dello Xiaomi 13 Ultra sono basate sulle tonalità arancione, giallo e azzurro e sono caratterizzate dall’utilizzo della seconda generazione di rivestimento in pelle siliconica nanotecnologica. Come ci tiene a far sapere Xiaomi, questo materiale, oltre a proteggere il dispositivo da impronte digitali e macchie, vanta proprietà antibatteriche e anti-ingiallimento, con una capacità di inibizione batterica che può arrivare al 99%.

Le specifiche tecniche delle nuove varianti cromatiche rimangono invariate rispetto alla versione originale e, per non dilungarci troppo, vi rimandiamo a questo nostro articolo che espone in dettagli tutte le caratteristiche del nuovo smartphone targato Xiaomi.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi 13 Ultra nei nuovi colori

Le nuove opzioni di colore arancione, blu e giallo dello Xiaomi 13 Ultra sono disponibili solamente nella configurazione da 16 + 512 GB, al costo di 6.499 yuan (850 euro circa al cambio attuale). Sebbene non abbia comunicato informazioni circa l’arrivo globale di queste nuove versioni, il produttore fa sapere che i dispositivi saranno disponibili per l’acquisto in Cina a partire dal 6 maggio. Non resta che rimanere in attesa per ulteriori informazioni sulla eventuale data di commercializzazione a livello globale e i prezzi di Xiaomi 13 Ultra riservati al nostro Paese.

Potrebbe interessarti anche: Riparare la fotocamera posteriore di Xiaomi 13 Ultra potrebbe essere un salasso