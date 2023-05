Xiaomi 13 e Android Auto non sembrano andare molto d’accordo, ed è solo un eufemismo. Lo smartphone Android soffre di un bug che non consente l’utilizzo del servizio, apparentemente solo se collegato con cavo. Vediamo cosa potete fare per mitigarlo in attesa della soluzione, che potrebbe non arrivare a breve.

Android Auto non funziona su Xiaomi 13

Sappiamo che Android Auto non è uno dei servizi o delle applicazioni più stabili del panorama tech, ma la questione si aggrava per i possessori di Xiaomi 13. Lo smartphone della casa cinese è stato lanciato ormai da quasi tre mesi, ma sembra soffrire di un grave bug che non permette l’utilizzo di Android Auto con cavo. Il problema è stato segnalato da diversi utenti ed è apparso nel consueto Weekly Bug Report della community Xiaomi, che elenca le criticità scovate negli ultimi giorni.

La questione riguarda in particolare le versioni V14.0.19.0.TMCEUXM, V14.0.4.0.TMCTWXM, V14.0.4.0.TMCMIXM e V14.0.15.0.TMCEUXM di Xiaomi 13, mentre non viene menzionato il fratello maggiore Xiaomi 13 Pro. Il bug non è difficile da spiegare: semplicemente gli utenti non riescono a utilizzare Android Auto sul loro Xiaomi 13. In certi casi il problema viene temporaneamente risolto cambiando cavo e lasciando lo smartphone sempre sbloccato, oppure aggirato utilizzando Android Auto Wireless, ma vista la quantità di vetture che supportano quest’ultimo e il diverso dispendio energetico, sono in molti ad attendere una soluzione da parte di Xiaomi.

Purtroppo per il momento le notizie non sono particolarmente buone. Nel già citato post del Weekly Bug Report, lo status del bug è riportato ancora come “Analysis”: questo significa che il team di sviluppatori sta ancora analizzando il problema per cercare di venirne a capo. Non è dunque detto che il tutto venga risolto con il prossimo aggiornamento software mensile.

Sfortunatamente questo è tutto quello che possiamo dirvi al momento. Nell’attesa di una soluzione definitiva, vi chiediamo: anche voi non riuscite ad utilizzare Android Auto via cavo con Xiaomi 13? Fateci sapere la vostra esperienza.

Potrebbe interessarti: Samsung Galaxy S23 Ultra vs Xiaomi 13 Pro: pregi e difetti a confronto