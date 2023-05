Anche se è ancora prematuro prevedere quali saranno le innovazioni che verranno introdotte negli smartphone nei prossimi anni, gli addetti ai lavori o presunti tali speculano già sulle future gamme Samsung Galaxy S25, S26 e S27 e ben oltre.

Un presunto insider prevede che solo con Galaxy S25 la società introdurrà un nuovo look, inoltre ritiene che Samsung continuerà a puntare sui suoi sensori da 200 MP con la nuova generazione che verrà introdotta su Samsung Galaxy S25 Ultra.

Il leaker prevede che Samsung utilizzerà moduli di memoria DDR6 a 12 nm, UFS 5.0 per l’archiviazione e panelli AMOLED 2X su Samsung Galaxy S25.

Il tweet cita anche capacità di registrazione 8K a 60 Hz, DDR a 10 nm e display AMOLED 3X per Samsung Galaxy S26 e caratteristiche quali un sensore da 324 MP per Samsung Galaxy S27.

Samsung resterebbe indietro sulle velocità di ricarica dei suoi futuri smartphone

Per quanto riguarda la batteria il leaker cita la tecnologia al litio SCN (Si-Carbon Nanocomposite) e velocità di ricarica di 65W per Samsung Galaxy S24, S25, S26, 120W presunti per Galaxy S27, S28, S29 e 240-350W e oltre per Galaxy S30.

Ovviamente si tratta di previsioni vaghe e molto azzardate, specialmente quelle relative ai dispositivi Samsung più lontani.

