Unieuro lancia quest’oggi una nuova promozione valida fino al 25 maggio 2023 online e nei negozi sparsi per l’Italia. Prende il via il volantino “Voglia di volare? Vola da Unieuro“, che regala biglietti aerei per l’Europa e tante offerte su smartphone Android e altri prodotti tech: andiamo insieme a scoprire le proposte più interessanti.

Unieuro regala voli per l’Europa con le offerte del nuovo volantino

L’iniziativa di Unieuro è disponibile da oggi, 12 maggio, fino al 25 maggio, e prevede biglietti aerei andata e ritorno in regalo con gli acquisti sopra i 299 euro. Ogni 299 euro di spesa potrete avere in omaggio un volo andata e ritorno in Europa, fino a un massimo di tre voli:

1 volo A/R in regalo con almeno 299 euro

2 voli A/R in regalo con almeno 598 euro

3 voli A/R in regalo con almeno 897 euro

Dopo l’acquisto riceverete uno o più codici PIN per fruire degli omaggi. Sono esclusi dalla promozione i prodotti a marchio Apple, i servizi di consegna e installazione, le ricariche telefoniche, le carte regalo, le carte per tutti i servizi prepagati (ad eccezione di antivirus e Microsoft 365) e gli acquisti nella sezione lista nozze. Per tutto il resto non ci sono limitazioni, quindi potete approfittarne per acquistare smartphone e tablet Android, ma anche una miriade di altri prodotti tech (come PlayStation 5).

Tra gli smartphone Android in offerta sul sito Unieuro vi segnaliamo:

Tra le altre offerte possiamo citare:

Per scoprire tutte le offerte Unieuro valide per ricevere i biglietti aerei in omaggio potete seguire il link qui in basso. A questo link potete invece sfogliare il volantino. Siete riusciti a trovare qualche prodotto di vostro gradimento?

Tutte le offerte Unieuro del volantino (12-25 maggio 2023)

