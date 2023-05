Il team di sviluppatori di Google è particolarmente attento non soltanto alle funzionalità ma anche al design delle tante applicazioni del colosso di Mountain View e a tal proposito sono in arrivo delle novità per Google Foto.

Ci riferiamo ad un nuovo menu carosello animato in stile Material 3 che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza più accattivante mentre scorrono le immagini da guardare.

Come cambia Google Foto con il nuovo carosello

Così come viene spiegato dal team del colosso di Mountain View, invece di avere tutte le immagini nel carosello della stessa dimensione, i vari elementi si espandono e si restringono mentre scorrono e le loro forme cambiano assumendo un aspetto simile a quello di un quadrato arrotondato (dimensione grande), a quello di un rettangolo (dimensione media) e a quello di una pillola (dimensione piccola).

Ecco una dimostrazione:

Il team di Google sottolinea come gli sviluppatori dovrebbero evitare di impostare elementi del carosello così piccoli che l’immagine non sia riconoscibile e aggiunge che gli elementi del carosello si muovono a una velocità diversa rispetto al loro contenuto, creando un effetto di parallasse, con la possibilità di aggiungere un’etichetta di testo opzionale (può essere composta soltanto da pochi caratteri), precisando anche che, durante lo scorrimento, gli elementi del carosello scattano in posizione per mantenere lo stesso layout.

Sebbene il carosello animato di immagini sia l’esempio più ovvio, questo tipo di elemnto può essere utilizzato anche su altri generi di applicazioni e per altri contenuti.

Per ulteriori informazioni su questo carosello animato vi rimandiamo al sito ufficiale pubblicato dal team di Google, che potete trovare seguendo questo link.