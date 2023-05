Il team di sviluppo di WhatsApp continua senza sosta ad aggiornare le versioni beta della popolare applicazione di messaggistica, e questa volta tocca al canale di test della versione web, che sta ricevendo in queste ore un aggiornamento che introduce la possibilità di modificare i messaggi già inviati.

Come vi avevamo anticipato già qualche giorno fa, il team di sviluppo ha aperto il canale beta anche per WhatsApp Web, con l’obiettivo di testare nuove funzioni e raccogliere i feedback degli utenti che utilizzano questa versione dell’applicazione.

Il nuovo aggiornamento porta WhatsApp Web Beta alla versione 2.2319.9 e ha introdotto, per alcuni beta tester che si troveranno l’opzione attiva, la possibilità di modificare i messaggi già inviati all’interno delle conversazioni singole e nei gruppi.

Come funziona la modifica dei messaggi inviati su WhatsApp Web Beta

Con il nuovo aggiornamento, richiamando il menu opzioni di un singolo messaggio inviato, apparirà la nuova funzione “edit message”, che aprirà una nuova finestra che permetterà di modificare il contenuto del messaggio già inviato nelle conversazioni o nei gruppi. L’utente avrà a disposizione 15 minuti per modificare il testo, e la modifica potrà essere effettuata tutte le volte che si desidera.

La limitazione dei 15 minuti, che sembrano comunque abbastanza per lo scopo, è dovuta probabilmente all’intenzione del team di WhatsApp di mantenere l’autenticità dei messaggi originali, in modo che gli utenti utilizzino l’opzione soltanto per modificare eventuali errori di battitura o sintassi senza andare ad alterare completamente il senso del messaggio.

La funzionalità viene attivata da remoto ad alcuni utenti che installano l’ultima versione di WhatsApp Web Beta, e nuove opzioni di modifica dei testi verranno aggiunte con futuri aggiornamenti dell’applicazione. La medesima funzionalità verrà poi rilasciata in futuro anche sulle versioni per Android e iOS di WhatsApp.

Per entrare nel canale beta di WhatsApp Web vi basterà accedere all’applicazione da qualunque browser, dirigervi in Impostazioni – Aiuto e attivare la spunta su Usa la versione beta per provare in anteprima le nuove funzionalità in fase di sviluppo.