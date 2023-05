Amazfit GTR 3 Pro è disponibile su Amazon in offerta a un prezzo davvero niente male, da minimo storico: certo, non si tratta di un prodotto appena uscito, ma nel mondo degli smartwatch è dura trovare di meglio al prezzo che potete scovare in queste ore sul sito. Vediamo come approfittarne.

Amazfit GTR 3 Pro in offerta al minimo storico su Amazon

Particolarmente apprezzato nella nostra recensione, Amazfit GTR 3 Pro è uno smartwatch con sistema operativo Zepp OS con tante funzionalità dedicate al fitness e all’attività sportiva (sono più di 150 quelle supportate). Il sistema punta su leggerezza, fluidità e praticità, con consumi energetici contenuti: la batteria da 450 mAh è capace di tenere in vita lo smartwatch anche per una quindicina di giorni con uso non eccessivo, decisamente più della media di questo tipo di prodotti.

GTR 3 Pro mette a disposizione un design di tipo classico (soprattutto nella versione marrone) con display AMOLED da 1,45 pollici (331 ppi) di forma rotonda, con un rapporto schermo/corpo del 70,6%. Integra anche una memoria interna per l’archiviazione musicale (2,3 GB) e uno speaker. Quest’ultimo permette di rispondere alle telefonate quando l’orologio è collegato allo smartphone tramite Bluetooth.

Lo smartwatch offre una lunga lista di funzionalità, tra le quali possiamo citare il tracciamento di passi, sonno, battito cardiaco, stress, livelli di ossigeno nel sangue e distanza (anche con GPS, ovviamente), oltre alla possibilità di leggere le notifiche dello smartphone e rispondere con messaggi preimpostati. Supporta la modalità Always On Display, ma naturalmente potete scordarvi l’autonomia descritta più su: in questo caso si può arrivare tra i 4 e gli 8 giorni in base all’utilizzo.

Amazfit GTR 3 Pro è stato lanciato al prezzo consigliato di 199,90 euro, ma potete acquistarlo in queste ore in offerta su Amazon a 159 euro nella colorazione nera o a 149 euro nella versione marrone grazie a un extra sconto di 10 euro con coupon. Si tratta del prezzo più basso raggiunto finora sul sito. Se siete interessati potete seguire i link qui sotto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione.

Acquista Amazfit GTR 3 Pro in offerta (Marrone)

Acquista Amazfit GTR 3 Pro in offerta (Nero)

Leggi anche: Recensione Amazfit GTR 3 Pro