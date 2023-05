Samsung è, tra le aziende che producono smartphone Android, una di quelle che dedicano più attenzioni al comparto fotografico e, ovviamente, i modelli della serie Samsung Galaxy S23 sono in grado di garantire risultati di qualità decisamente superiore alla media.

Ciò è possibile non soltanto per le componenti scelte dal colosso coreano ma anche per le ottimizzazioni software studiate dal suo team di sviluppatori e una nuova interessante funzionalità in arrivo dovrebbe migliorare i ritratti.

Una piacevole novità in arrivo per Samsung Galaxy S23

Ricordiamo che gli utenti possono già ottenere delle soddisfazioni dalle fotocamere degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 grazie ad apposite applicazioni sviluppate dal colosso coreano, come Camera Assistant ed Expert RAW e un ulteriore miglioramento dell’esperienza è in arrivo grazie alla possibilità di avere l’ingrandimento 2x nella modalità ritratto (ossia in verticale).

Samsung ha già rilasciato un importante aggiornamento per migliorare il comparto imaging dei suoi nuovi smartphone di punta e un altro dovrebbe essere rilasciato alla fine di questo mese (in particolare per migliorare la qualità degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione).

Ebbene, tra le novità in arrivo vi sarà anche la possibilità di avere uno zoom 2x nella Modalità Ritratto dell’applicazione fotocamera, che si andrà così ad aggiungere alle due opzioni al momento disponibili, ossia 1x (usa il sensore primario) e 3x (usa il teleobiettivo).

Coloro che trovano l’opzione 1x troppo ampia e la modalità 3x troppo ingrandita potranno sfruttare quella 2x (che dovrebbe effettuare un crop dell’immagine catturata dal sensore primario).

Alla fine di maggio questa novità dovrebbe sbarcare sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 e successivamente il colosso coreano dovrebbe rendere noto se nel corso delle prossime settimane la medesima funzionalità sarà rilasciata anche per i modelli della serie Samsung Galaxy S22.

