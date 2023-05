Mercoledì POCO ha in programma il lancio ufficiale della serie POCO F5 ma nelle scorse ore in Rete sono emersi i dettagli relativi ai prezzi e alle configurazioni che i nuovi smartphone del produttore asiatico dovrebbero avere in Europa.

Il leaker Sudhanshu Ambhore, infatti, ha svelato su Twitter quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali di POCO F5 e F5 Pro nel Vecchio Continente (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Prezzi e configurazioni della serie POCO F5

A dire del leaker, il modello base dovrebbe essere disponibile in due configurazioni, ossia con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata al prezzo ufficiale di 439 euro e con 12 GB di RAM e 256 di memoria integrata al prezzo ufficiale di 479 euro. In promozione, nei primi giorni le due versioni dello smartphone potrebbero essere acquistate rispettivamente a 379 euro e 399 euro.

Per quanto riguarda POCO F5 Pro, anche questo modello dovrebbe essere disponibile in due configurazioni, ossia con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata al prezzo ufficiale di 579 euro e con 12 GB di RAM e 256 di memoria integrata al prezzo ufficiale di 629 euro. In promozione, nei primi giorni le due versioni dello smartphone potrebbero essere acquistate rispettivamente a 479 euro e 499 euro.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, POCO F5 dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel, una batteria da 5.160 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W) e l’interfaccia MIUI 14 basata su Android 13.

POCO F5 Pro, invece, dovrebbe vantare un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel, una batteria da 5.160 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W) e l’interfaccia MIUI 14 basata su Android 13.

Appuntamento a mercoledì per il lancio ufficiale.